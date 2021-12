Wirtualni asystenci stają się już częścią naszego życia. Ich działanie oparte o sztuczną inteligencję, która stale się uczy może jednak doprowadzić do tragedii. Doskonałym tego przykładem jest sytuacja z USA, gdzie Amazon Alexa kazała 10-latce włożyć monetę do… kontaktu.

“Włóż monetę do kontaktu” - powiedziała Alexa zapytana o “jakieś wyzwanie”

Do czego można wykorzystywać wirtualnych asystentów w naszych domach? Ano przede wszystkim do obsługi smart home - sterowanie oświetleniem, temperaturą etc. Możemy oczywiście (kiedy poczujemy się samotni) porozmawiać ze sztuczną inteligencją. W takiej sytuacji znalazła się 10-latka ze Stanów Zjednoczonych, która poprosiła Alexę o wymyślenie “jakiegoś wyzwania”.

Co wymyślił system Amazona, żeby zająć dziewczynkę? Tzw. “penny challenge” - wyzwanie, które polega na umieszczeniu monety (jednopensówki) na odsłoniętych bolcach ładowarki częściowo włożonej do gniazdka elektrycznego.

Penny challenge może wywołać zwarcie instalacji elektrycznej, co może skutkować wybuchem pożaru i porażeniem prądu.

Całe szczęście - do tragedii nie doszło, a Amazon już zaktualizował Alexę

Do niebezpiecznej sytuacji nie doszło ze względu na obecność matki 10-latki. Ta w porę zareagowała na propozycję Alexy, ale przy okazji broni swojego dziecka twierdząc, że jest ono na tyle roztropne, że i tak nie wykonałaby wyzwania penny challenge.

Sprawa została również przekazana do Amazona, który natychmiast zaktualizował Alexę pozbawiając ją tym samym penny challenge z pamięci.

Czy w przyszłości takich sytuacji będzie więcej?

Według mnie - tak. Sztuczna inteligencja ma to do siebie, że skądś musi pobierać wzorce. “Doskonałym” ich źródłem jesteśmy my, ludzie - i to jest największy problem.

Każdy z nas postępuje według nieco innych zasad i generalnie wszyscy zachowujemy się odmiennie. Nikt nie jest doskonały, a maszyny ucząc się od nas nabywają również to, co powszechnie może być uważane za nieodpowiednie.

Kogo jednak winić w sytuacji, kiedy w wyniku niebezpiecznej propozycji ze strony wirtualnego asystenta dojdzie do tragedii? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi - podzielcie się swoją opinia w komentarzach.

