GeForce RTX 4060 Ti niedawno trafiła do sklepów. Tymczasem INNO3D przedstawia lekko ulepszone wydanie karty.

GeForce RTX 4060 Ti to najnowszy produkt w ofercie kart graficznych NVIDIA. Firma INNO3D postanowiła stworzyć swoją niereferencyjną wersję tego modelu, oznaczoną jako iCHILL X3, która wyróżnia się podkręconymi zegarami oraz ulepszonym systemem chłodzenia.

Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8 GB iCHILL X3 oparta jest na rdzeniu AD106, który posiada 4352 jednostki CUDA. Firma zapewnia, że taki układ jest zdolny do osiągnięcia prędkości nawet do 2595 MHz w trybie Boost, co oznacza, że na starcie powinien być o 60 MHz szybszy od innych, domyślnie taktowanych modeli RTX 4060 Ti.

INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8 GB iCHILL X3 – dane techniczne

Jak wskazuje nazwa karty, na jej pokładzie znalazło się 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 128-bit (18 Gbps). Dodatkowo, specyfikację uzupełniają rdzenie Ray Tracing 3. generacji oraz rdzenie Tensor 4. generacji. Warto również wspomnieć, że karta obsługuje popularną technikę upscalingu obrazu DLSS 3.0.

Jednym z najważniejszych elementów karty graficznej INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8 GB iCHILL X3 jest jej system chłodzenia. Karta wyposażona jest w trzy wentylatory (2x 88 mm, 1x 78 mm), miejscowe podświetlenie LED RGB, cztery niklowane kompozytowe rurki cieplne, elegancki backplate oraz potężny radiator, który obejmuje swoją powierzchnią moduły VRAM.

Ponadto, RTX 4060 Ti 8 GB iCHILL X3 posiada pojedyncze złącze zasilania 8-pin oraz cztery standardowe porty wideo (1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a). Wymiary karty wynoszą 294 x 118 x 60 mm.

Cena RTX 4060 Ti iCHILL X3

Warto zaznaczyć, że karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8 GB iCHILL X3 wkrótce powinna trafić na półki polskich sklepów, a jej cena będzie oscylować w granicach 2200 zł. Ta propozycja z pewnością zainteresuje graczy, którzy poszukują wydajnej karty graficznej z niskim poborem energii oraz efektownym systemem chłodzenia.

źródło: materiały prasowe