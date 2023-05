Nadeszła w końcu premiera kart GeForce RTX 4060 Ti – długo wyczekiwanego przedstawiciela najpopularniejszego segmentu pośród graczy (zgodnie z ankietami Steam). Poza wzrostem wydajności niesie ze sobą również dostęp do nowej techniki DLSS 3. Testujemy wariant z 8 GB vRAM.

Układ NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti będzie dostępny w dwóch wariantach pojemności pamięci graficznej - 8 GB ($399) i 16 GB ($499). Warianty te niczym innym nie będą się różnić. Model Founders Edition dostępny będzie tylko w tańszej odmianie.

GeForce RTX 4060 Ti oparto o GPU AD106 (w procesie technologicznym TSMC N4) - posiada 4352 jednostek CUDA, 136 jednostek Tensor oraz 34 jednostki RT. Z pamięcią komunikuje się po szynie 128-bit, ale w zamian, względem poprzednika, zwiększono pamięć podręczną L2 z 4 MB na 32 MB.

GeForce RTX 4060 Ti oferuje wsparcie dla DLSS 3 (Frame Generation), co pozwala w najnowszych grach (zawierających implementację tej funkcji) znacznie podnieść płynność animacji bez wpływu na jakość obrazu. Niestety wyposażony został tylko w pojedynczy enkoder NVENC, co oznacza niższą wydajność przy obróbce wideo.

RTX 4060 Ti posiada TGP na poziomie 160 W, co plasuje go w okolicy RTX 3060. Oznacza to, że powinien pobierać mniej energii od swojego poprzednika RTX 3060 Ti (TGP 200 W). To również znacznie mniej od pozostałych podobnie wycenionych kart (które mają zwykle TGP około 250 W).

3,7/5

Po mającej miejsce kilka dni temu zapowiedzi nowych kart graficznych ze średniego segmentu od NVIDII w branży zawrzało. Powodów było kilka – niska przepustowość pamięci (szyna 128-bit), mniej jednostek obliczeniowych od poprzednika czy ostatecznie tylko 15-20% wzrostu wydajności. Teraz kartę już faktycznie przetestowaliśmy i możemy realnie ją ocenić. Jeżeli ciekawi Was, czy to godny następca GeForce RTX 3060 Ti, to zapraszamy do niniejszej recenzji.



Ogromne pudełko do raczej skromnej karty :)

Konstrukcja Founders Edition zaskakuje rozmiarami – tym razem pozytywnie

Nie będziemy się tutaj specjalnie rozwodzić nad tym, jak wygląda i co oferuje w kwestii specyfikacji nowa karta NVIDII – zainteresowanych odsyłamy do naszego unboxingu, w którym to wszystko dokładnie opisaliśmy. Poniżej skupimy się już konkretnie na wynikach testów i pomiarów – czyli na tym, co lubicie najbardziej :)

Ogólne wrażenia są takie, że karta jest bardzo zgrabna i zmieści się do każdej obudowy (wymiary to 24,3 x 11,2 x 4 cm). Jednocześnie to wyjątkowo solidna konstrukcja (waży dokładnie kilogram) - na tyle sztywna, że absolutnie nie wymaga podpórki. Jako że do działania z pełną wydajnością potrzebuje znikomych ilości energii, to również nie potrzeba mocnego zasilacza, a w przypadku konstrukcji autorskich najpewniej częściej spotykane będzie starsze i mniej funkcjonalne złącze 8-Pin.



Solidna metalowa konstrukcja z bardzo dobrze zaprojektowanym chłodzeniem - Founders Edition ostatnimi czasy to jedne z najlepszych propozycji na rynku.



Złącze PCI-E 4.0 x16 (x8 elektronicznie), 3x DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1 - parametry adekwatne dla średniego segmentu.

GeForce RTX 4060 Ti - specyfikacja

Model GeForce RTX

3060 Ti GeForce RTX

4060 Ti 8 GB/16 GB GeForce

RTX 3070 GeForce

RTX 4070 Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Układ graficzny GA104 AD106 GA104-600 AD104-250 Jednostki cieniujące 4864 4352 5888 5888 Jednostki teksturujące 152 136 184 184 Jednostki rasteryzujące 80 32 96 64 Rdzenie Tensor 152 (3. gen) 136 (4. gen) 184 (3th gen) 184 (4th gen) Jednostki RT 38 (2. gen) 34 (3. gen) 46 (2nd gen) 46 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 1410/1665 MHz 2310/2535 MHz 1500/1725 MHz 1920/2475 MHz Moc obliczeniowa 16 TFLOPS 22 TFLOPS 20,3 TFLOPS 29,15 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6(X) 256-bit 8 GB GDDR6 128-bit

16 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6X 192-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz (GDDR6)

19 000 MHz (GDDR6X) 18 000 MHz 7 GHz 10,5 GHz Przepustowość pamięci 448 GB/s (GDDR6)

608 GB/s (GDDR6X) 288 GB/s 448 GB/s 504 GB/s TGP (zasilanie) 200 W

12-pin (1x8-pin) 160 W

12+4-pin (1x8-pin) 220 W

12-pin (1x8-pin) 200 W

12+4-pin (2x8-pin) Interfejs PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $399 $399 / $499 $499 $599

GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Founders Edition mógłby być kartą chłodzoną pasywnie

Chłodzenie zastosowane w Founders Edition korzysta z już sprawdzonego projektu z przelotowym fragmentem radiatora (PCB karty jest znacznie krótsze od całej konstrukcji). Z tym, że jest znacznie mniejsze od wcześniej prezentowanych modeli. Wentylatory mają 92 mm średnicy i po siedem śmigiełek. Okazuje się jednak, że chłodzenie to jest aż nadto wystarczające. W większości gier GPU oscyluje w okolicy 55°C (najwyższa temperatura, jaką odnotowaliśmy, to 62°C, kiedy realnie zbliżymy się do 160 W poboru energii, co zdarza się nader rzadko). Wentylator jak już się załączy (a nie w każdej grze to robi!), zawsze trzyma minimalne obroty (30% ~1400 RPM).

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 1440p, Ultra + RT, mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 28,4

27,1 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 28,4

27,1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 40,7

38,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Skutkuje to tym, że karta jest niemalże bezgłośna, a gdyby umieścić ją w dobrze wentylowanej obudowie i grać głownie w FHD, to obstawiamy, że tylko w najcieplejsze dni odpalałyby się na niej wentylatory. A co w przypadku, gdy kartę podkręcimy? Tylko tyle, że wentylator częściej będzie się aktywować, ale i tak nie przekroczy tej wartości minimalnej (może w jednym teście na moment wskoczyło 32%).



Chłodzenie NVIDII wyśmienicie wywiązuje się ze swojej roli - jest chłodno i cicho.

Dawno nie testowaliśmy karty z tak dobrym potencjałem OC, jak oferowany przez RTX 4060 Ti

Skoro już przy podkręcaniu jesteśmy, to tutaj zaskoczyło nas, jak wysoko udało się podnieść taktowanie starszych i zwykle na to mniej podatnych pamięci GDDR6 (bez X). Mając na uwadze ogólnie problematyczność przepustowości komunikacji między GPU a vRAM, taki zabieg daje bardzo wymierne rezultaty. Podkręcanie GPU skończyło się tam, gdzie zwykle – na taktowaniu około 130 MHz wyższym, zatem w okolicy 5%.

Pomiar wydajności NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Founders Edition po podkręceniu

[FPS], 1080p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RTX 4060 Ti

ustawienia domyślne 45

37 RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1300 MHz) 49

40 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RTX 4060 Ti

ustawienia domyślne 65

55 RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1300 MHz) 70

59 Far Cry 6

(Ultra + RT) RTX 4060 Ti

ustawienia domyślne 113

95 RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1300 MHz) 117

95 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RTX 4060 Ti

ustawienia domyślne 56

34 RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1300 MHz) 60

37 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Wzrost wydajności często przekraczał 10%, co (jak za moment zobaczycie) pozwala tej karcie pokonywać GeForce RTX 3070 Ti. Oczywiście potencjał OC zależy w dużej mierze od szczęścia w zakupie i nie możemy zagwarantować, że każdy RTX 4060 Ti da takie same rezultaty.

Nasza platforma testowa – jak testowaliśmy GeForce RTX 4060 Ti 8 GB?

To prawdopodobnie ostatnia tura testów na naszej obecnej platformie testowej. Używany przez nas Intel Core i9-12900KS, co prawda, jest wystarczająco wydajny, aby efektywnie testować karty ze średniego i wyższego segmentu, ale chcemy być gotowi na odświeżone modele na szczycie stawki (które być może jeszcze w tym roku nas zaskoczą swoją premierą). Obecnie jednak całość prezentuje się tak, jak poniżej - zmianie już teraz uległa obudowa i chłodzenie procesora.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 531.93 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszy w tym momencie dostępny sterownik dla Radeonów (Adrenaline 23.4.3) i ARCów (101.4335). System Windows 11 użyty w czasie testów to build 22H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – zakładamy, że nikt nie będzie kupować nowego RTX 4060 Ti do komputera bez jego obsługi (niemal każda płyta główna z PCI-E 3.0 oferuje wsparcie dla tej funkcji).



Rozmiar może i niepozorny, ale karta realnie pozwala zagrać w każdą grę na najwyższych ustawieniach.

Testy syntetyczne mocno sprzyjają GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

Jak zwykle na początku prezentujemy wyniki w popularnym pakiecie benchmarków UL Solutions 3DMark. Pozwalają one przede wszystkim dobrze określić przyrost wydajności pomiędzy kolejnymi generacjami kart danego producenta, ale do pewnego stopnia również umożliwiają porównanie kart różnych producentów. Na wykresach poniżej szczególną uwagę należy zwrócić na karty RTX 3060 Ti GD6X (bezpośredni poprzednik, ale wyposażony w szybsze pamięci i obecnie o 300 zł droższy od RTX 4060 Ti 8 GB), RTX 3070 (karta o około 500 zł droższa od RTX 4060 Ti 8 GB) oraz RTX 4070 (wyższy model w tej samej generacji). Do pewnego stopnia można też spoglądać na wyniki Radeona RX 6700XT (podobnie wyceniona karta AMD), mając jednak na uwadze różnice w optymalizacji pod 3DMark różnych producentów GPU.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 487 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 641 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 992 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8644 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8328 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6749 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6275 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 5887 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6026 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5962 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5386 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 4976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4406 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3554 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 3315 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3219 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 3078 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royal (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 894 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 15 166 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 14 683 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 11 366 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 10 950 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9054 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 8741 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 8130 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7696 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 7185 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Test Time Spy (korzystający tylko z klasycznej pasteryzacji) generuje w przypadku RTX 4060 Ti 8 GB wynik tylko o 7% lepszy od RTX 3060 Ti z pamięciami GDDR6X. Mniej więcej tyle samo brakuje w tym przypadku do osiągów RTX 3070… To bardzo słabe wyniki. Nieco lepiej sytuacja wygląda w nowszych testach, korzystających ze śledzenia promieni – Port Royal daje 13% przewagi nowej karcie NVIDII, co pozwala wnioskować, że od zwykłego RTX 3060 Ti faktycznie w takim przypadku będzie te 15-20% szybsza. To nadal słabo, albo przynajmniej zgodnie z prezentacją NVIDII.

Dopiero najnowsze gry pokazują pełen potencjał RTX 4060 Ti

Segment „60” w przypadku kart NVIDII od dawna jest kierowany dla graczy z monitorami o rozdzielczości FHD (zatem blisko 80% wszystkich graczy). Dlatego też testy ograniczyliśmy do 1080p i 1440p. Dodatkowo, w grach, które na to pozwalały, testowaliśmy wydajność z aktywnym DLSS 3 Frame Generation. W żadnym teście nie używaliśmy DLSS Super Resolution – ta funkcja dostępna jest dla wszystkich (współczesnych) kart NVIDII, a w przypadku kart AMD oraz Intela można ją zastąpić FSR2/XeSS.

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 78

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 74

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

52 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 62

53 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 58

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

38 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 42

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 42

33 Intel ARC A770

Intel ref. 35

27 Intel ARC A750

Intel ref. 33

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

25 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 29

23 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 22

17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 17

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 58

49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 56

43 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 55

38 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 47

40 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 44

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

28 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 32

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 31

26 Intel ARC A770

Intel ref. 28

25 Intel ARC A750

Intel ref. 24

20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 21

16 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 16

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem to jedna z najpięknieszych (i stanowczo wartych ogrania) gier zeszłego roku. Niedawno doczekała się aktualizacji dodającej funkcję śledzenia promieni. W końcu mieliśmy czas wszystkie karty w tym trybie przetestować i jak zwykle wraz ze wzrostem realizmu i jakości oprawy idzie znaczny wzrost wymagań sprzętowych. Niemniej RTX 4060 Ti pozwala na całkiem komfortową zabawę w obu rozdzielczościach za sprawą dostępu do DLSS 3 - w tym przypadu gra się przyjemniej niż na GeForce RTX 3080 10 GB.

Assassin's Creed: Valhalla

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 197

132 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 188

114 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 183

122 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 175

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 164

108 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 159

105 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 155

107 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 143

93 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 143

85 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 138

85 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127

85 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 125

87 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 120

79 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 118

78 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 113

77 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 113

77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 96

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 84

61 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 79

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 74

55 Intel ARC A770

Intel ref. 72

53 Intel ARC A750

Intel ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

43 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 27

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 126

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 113

80 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 106

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

60 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 Intel ARC A770

Intel ref. 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Zapowiedziany na ten rok Assassin’s Creed Mirage nadal ma korzystać z silnika graficznego obecnego w Assassin's Creeed: Valhalla, zatem ta nadal pozostaje w naszej procedurze. Nie od dziś wiadomo, że silnik ten sprzyja raczej kartom AMD, co również w tym przypadku wyraźnie widać – GeForce RTX 4060 Ti zmaga się, aby pokonać tutaj Radeona RX 6700 XT. Jednocześnie jednak zdołał wyprzedzić GeForce RTX 3070, a po podkręceniu poradziłby sobie również z GeForce RTX 3070 Ti.

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

104 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 103

82 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 92

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 84

72 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

64 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 76

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 75

62 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

37 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 45

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 41

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 38

30 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 37

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

23 Intel ARC A770

Intel ref. 29

24 Intel ARC A750

Intel ref. 27

23 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 27

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 26

18 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 21

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 47

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 44

33 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 38

29 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 26

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 24

18 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 21

15 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 17

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 to nadal jedna z najbardziej wymagających gier (nawet bez aktywowania Path Tracingu), co widać na wykresach. Do w pełni komfortowego grania w FHD nowy RTX 4060 Ti nadaje się dopiero z aktywnym DLSS 3 Frame Generation – ta funkcja pozwala mu również zbliżyć się do RTX 3090 Ti… I szczerze, gra się faktycznie bardzo podobnie. Radeony w tym teście zostają daleko w tyle i nawet najnowszy (2x droższy) RX 7900 XT musiał uznać wyższość RTX 4060 Ti, wspieranego przez DLSS 3. W 1440p jest nieco gorzej i tutaj DLSS 3 też mniej się sprawdza (jak zwykle, gdy wyjściowa ilość FPS jest poniżej 40).

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 111

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 110

97 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 95

82 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 94

82 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 91

79 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 89

77 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 72

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 69

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 61

52 Intel ARC A770

Intel ref. 51

40 Intel ARC A750

Intel ref. 48

38 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 47

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

38 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 37

31 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 30

25 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 77

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 73

62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 69

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 64

54 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 61

54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 58

49 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 48

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 45

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 40

33 Intel ARC A770

Intel ref. 38

31 Intel ARC A750

Intel ref. 32

26 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 31

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

24 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 23

19 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 19

15 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Nieco tylko mniej wymagający Dying Light 2 również wspiera DLSS3, dzięki czemu w tej grze nowy RTX 4060 Ti pokonuje RTX 3080 Ti. Jeżeli jednak spojrzymy na czystą wydajność, bez wspomagania się AI, to już tak różowo nie jest – co prawda udało się pokonać RTX 3070, ale tylko o włos. Radeony w tej grze również nie błyszczą (Ray Tracing…) i nawet bez DLSS 3 konkurentem dla nowego GeForce jest raczej Radeon RX 6900 XT.

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 109

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 108

81 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 98

68 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 83

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 82

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 82

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 80

46 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 78

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 75

64 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 66

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 58

52 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 97

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 89

72 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 83

70 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 82

50 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 82

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 76

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 61

55 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 59

53 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

34 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 55

49 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 45

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

35 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring również doczekał się aktualizacji dodającej Ray Tracing i w końcu pod tym względem zaktualizowaliśmy nasze testy. Są już też dostępne modyfikacje dodające nawet DLSS 3, ale my skupiliśmy sie na wersji oficjalnej. Wyniki są całkie przyjemne i na nowym RTX pogramy nawet w 1440p bez najmniejszego problemu, ciesząc się przy tym śledzeniem promieni. Z drugiej strony to w sumie niewiele lepsze wyniki niż na RTX 3060 Ti...

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 142

110 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 134

109 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 133

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 131

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 130

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 127

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 127

102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 127

99 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 124

99 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 120

92 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 118

95 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

90 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 105

90 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 100

85 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 95

76 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 87

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 82

70 Intel ARC A770

Intel ref. 81

62 Intel ARC A750

Intel ref. 75

50 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 72

41 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 70

51 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 62

51 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

97 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 107

84 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

74 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 85

73 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 Intel ARC A770

Intel ref. 69

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Nadal najświeższa odsłona serii Far Cry oferuje jedną z najmniej wymagających implementacji śledzenia promieni, co wyrównuje walkę pomiędzy kartami AMD a NVIDII. W rozdzielczości FHD realnie już zaczyna limitować nas procesor, ale w QHD mamy już czytelny obraz sytuacji – nowy GeForce RTX 4060 Ti ponownie na poziomie RTX 3070, jednocześnie o 5% wyprzedzając RX 6700 XT. Niby fajnie, że tańsza karta jest szybsza, ale czy wystarczająco, aby zaspokoić oczekiwania graczy?

Forza Horizon 5

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 186

132 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 150

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 136

105 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 133

110 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 132

106 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 132

103 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 128

102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 126

106 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 125

106 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 122

98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 113

94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 112

88 AMD Radeon RX 6800

AMD 110

86 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 104

88 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 99

85 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

79 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 92

74 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 92

74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 80

68 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 78

63 Intel ARC A770

Intel ref. 70

59 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 63

54 Intel ARC A750

Intel ref. 54

45 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 121

85 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 116

98 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 104

82 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 101

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

82 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

60 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 70

57 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Do procedury po krótkiej przerwie powróciła Forza Horizon 5 (możecie przy okazji zapoznać się z wynikami RTX 4070, którego na premierę w tej grze nie testowaliśmy). W przypadku rozdzielczości FHD nowy RTX 4060 Ti plasuje się dokładnie na poziomie RTX 3070 i RX 6700 XT. Co ciekawe, w QHD nagle dostaje skrzydeł i przeskakuje nawet RTX 3070 Ti oraz RX 6800 – testy oczywiście powtarzaliśmy i nie chcą wyjść inaczej. W tej grze również sporo zyskujemy po aktywowaniu dodanego niedawno DLSS 3 - w tym przypadku gra się przyjemniej niż na RTX 3080 Ti.

Hogwarts Legacy - 1080p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 82

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 72

46 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 63

41 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 63

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 59

32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 57

30 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 55

32 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 53

36 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 47

28 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 47

28 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 46

27 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 40

20 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 35

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 33

22 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 33

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 32

19 Intel Arc A770

Intel ref. 30

16 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref 28

17 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

12 Intel Arc A750

Intel ref. 26

17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 20

13 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 18

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - 1440p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 66

39 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 55

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 47

32 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 45

19 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 41

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 41

21 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 39

20 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 37

22 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 35

21 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

15 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 31

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 26

13 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 22

11 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

10 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 22

10 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 20

11 Intel Arc A770

Intel ref. 20

11 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18

10 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 17

11 Intel Arc A750

Intel ref. 15

6 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy to najbardziej wymagająca gra tego roku i w praktyce nie nadaje się do grania w najwyższych ustawieniach na kartach z 8 GB pamięci graficznej… Zabrakło nam już czasu, aby testy powtórzyć w niższych ustawieniach, zatem powyższe wyniki nie będą uwzględniane w obliczaniu średniej w podsumowaniu. Jest tu, co prawda, dostępny DLSS 3, ale realnie nie poprawia zbytnio sytuacji. W rozdzielczości QHD nie tylko wydajność większości kart jest żenująca, ale również nie doczytują się poprawnie tekstury, zatem tego wykresu nawet nie będziemy Wam pokazywać. Pamiętajcie również, iż nasze miejsce testowe w Hogwarts Legacy (Hogsmade nocą z zaklęciem Lumos) należy do ekstremalnie obciążających i powyższe wyniki można podnieść spokojnie o 30%, aby uzyskać „typowy” FPS w tej grze (o ile wcześniej nie ograniczy nas CPU, co w tym tytule jest nagminną sytuacją).

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 101

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 101

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 98

72 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 94

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 90

61 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 89

60 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

50 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 76

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 60

45 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 59

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

36 Intel ARC A770

Intel ref. 51

42 Intel ARC A750

Intel ref. 43

35 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 42

30 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

24 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 33

23 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales- 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 99

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 87

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 82

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 75

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 74

55 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 74

52 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 73

25 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 63

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

29 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 44

25 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 41

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

28 Intel ARC A770

Intel ref. 34

27 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 29

18 Intel ARC A750

Intel ref. 26

20 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

11 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Kontynuacja remasterowanych przygód człowieka-pająka z podtytułem Miles Morales to dobry przykład pokazujący, jak kończy się zbytnie oszczędzanie na szynie pamięci i że nie wszystko rozwiązuje większa pamięć L2. O ile w FHD gra się jeszcze bardzo przyjemnie (zwłaszcza za sprawą DLSS 3, który pozwala RTX 4060 Ti zbliżyć się nawet do Radeona RX 7900 XT), tak w QHD mamy ciągłe spadki FPS, co nawet mimo wysokiej wartości średniej uniemożliwia grę.

Metro Exodus Enhanced Edition

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 121

75 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 115

72 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 97

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 95

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 92

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

57 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 85

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 72

44 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 69

50 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 62

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

35 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 52

36 Intel ARC A770

Intel ref. 48

35 Intel ARC A750

Intel ref. 45

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

29 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 43

30 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 42

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 34

24 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 28

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 75

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 54

36 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

28 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 39

29 Intel ARC A770

Intel ref. 39

28 Intel ARC A750

Intel ref. 34

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 33

25 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus w odświeżonej wersji to nadal wymagający tytuł, w którym śledzenia promieni nawet nie da się wyłączyć. Wyniki plasują RTX 4060 Ti 8 GB pomiędzy RTX 3070 a RTX 3070 Ti, co oznacza również, że zapewnia wyższą wydajność w tym tytule od Radeona RX 6800. Do grania w 1440p konieczne będzie już wspieranie się DLSS 2, ale nadal proporcje w wynikach pozostają bez zmian.

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 110

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 108

88 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 98

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte Gaming OC 97

83 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 76

66 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 65

57 Intel ARC A770

Intel ref. 58

45 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 56

49 Intel ARC A750

Intel ref. 54

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Symulator lotów od Microsoft to gra nadal mocno ograniczana przez procesor (zwłaszcza w FHD). Testy w 1440p stawiają nowego RTX 4060 Ti 8 GB tym razem poniżej RTX 3070, ale jednocześnie znacznie powyżej Radeona RX 6700 XT. Odpalenie DLSS 3 pozwala na dogonienie (limitowanego przez procesor) RTX 3080 i RX 6900 XT, jednocześnie nie wpływając na jakość obrazu.

Red Dead Redemption 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 176

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 138

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 125

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 122

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 120

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 106

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 101

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 101

65 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 99

65 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 93

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

51 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 81

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

49 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 69

46 Intel ARC A770

Intel ref. 68

40 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 66

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 63

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 50

31 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 50

35 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 100

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 83

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 79

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 77

54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 72

45 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

41 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

40 Intel ARC A770

Intel ref. 57

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 41

27 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 35

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Stary, ale nadal jary RDR2 na nowym RTX 4060 Ti działa bardzo dobrze w rozdzielczości FHD i nadal przyzwoicie w 1440p. Jednocześnie karta oferuje tu zbliżone osiągi do RTX 3070, o jakieś 20% wyprzedzając RTX 3060 Ti i Radeona RX 6700 XT.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1080p, Las

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 95

77 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 57

42 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 55

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 55

42 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 39

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 38

30 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 38

18 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 33

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

27 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 32

21 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

21 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 27

20 Intel ARC A750

Intel ref. 26

18 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1440p, Las

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

58 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

35 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 39

23 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 39

20 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 30

23 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

19 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

18 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 21

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

17 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 16

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Niedawno dodana aktualizacja do Wiedźmina 3 to test, który dodajemy jako ciekawostkę (również nie będzie uwzględniany w obliczaniu średniej wydajności). Nowy GeForce za sprawą DLSS 3 oferuje płynność powyżej GeForce RTX 3090 Ti oraz Radeona RX 7900 XT, ale w praktyce gra się podobnie komfortowo, co na RTX 3080/3080 Ti. Co w sumie nadal jest bardzo dobrym wynikiem, który karta zawdzięcza dostępowi do funkcji Frame Generation.

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 194

135 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 194

134 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 182

123 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 169

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 165

125 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 132

86 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatni test dotyczy nadal jeszcze popularnej gry typu battle royale. GeForce RTX 4060 Ti w tym przypadku plasuje się dokładnie pomiędzy dwoma odmianami RTX 3070, ale jednocześnie poniżej tego, co oferuje Radeon RX 6700 XT. Mówimy jednak i tak o wyniku, który pozwoli wykorzystać potencjał monitorów 1440p/144 Hz (a zatem również 1080p/240 Hz).

RTX 4060 Ti może okazać się dobrą propozycją dla twórców z mniejszym budżetem

Poza grami obecnie karty graficzne wykorzystywane są również w szeroko rozumianej pracy kreatywnej. Tutaj karty NVIDII za sprawą lepszego wsparcia rdzeni CUDA w aplikacjach profesjonalnych zwykle mają sporą przewagę, ale modele oparte o rdzenie ADA Lovelace dodatkowo jeszcze zyskują. Nie inaczej jest w przypadku RTX 4060 Ti, nawet w wersji 8 GB. Niestety jest to model pozbawiony dodatkowego enkodera NVENC, zatem w obróbce wideo znacznie ustępuje swoim mocniejszym braciom.

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 8,14 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 12,57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14,75 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 14,82 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 18,21 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 19,46 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24,86 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 26,08 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35,66 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 41,26 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 55,72 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 95,98 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 128,49 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 149,15 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 51,10

DaVinci Resolve 18.1

eksport wideo, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10

12 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 19

20 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 33

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

41 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 39

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 39

43 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 47

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 51

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

58 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 67

71 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 73

76 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 108

103 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

134 Legenda / / eksportowanie do H.265

/ / eksportowanie do H.264

O ile wynik w Blenderze jest jeszcze całkiem niezły (bliżej RTX 3080 niż RTX 3070), tak w przypadku eskportowania wideo mamy już porażkę i czas na poziomie poprzednika (RTX 3060 Ti). Niestety sytuacja często wygląda równie nieciekawie w aplikacjach z pakietu SPECviewperf. Tutaj czasami nowy RTX wypada nawet poniżej RTX 3060 Ti! Z drugiej strony w kilku testach potrafił też pokonać droższe od siebie karty, zatem ostatecznie jego możliwości w zastosowaniach profesjonalnych oceniamy na bardzo nierówne.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 217 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 198 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 121 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 111 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 113 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 93 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 74 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 132 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 129 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 122 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 75 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 67 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 53 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 45 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 649 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 554 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 452 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 436 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 405 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 63 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 52 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 512 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 401 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 292 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Pomiar energii sugeruje, że równie dobrze karta mogłaby się nazywać RTX 4050 Ti

Na koniec, jak zwykle, przeprowadzamy analizę zużycia energii przez samą kartę (na co pozwala używane przez nas narzędzie NVIDIA PCAT). Wyniki są tutaj bardzo dobre – domyślnie taktowana karta nawet w najbardziej obciążającym teście nie trzyma się sztywno zadanego przez NVIDIĘ limitu 160 W. Ogólnie grając w FHD karta zwykle zadowala się 110-120 W energii. Po podkręceniu nadal mamy wynik na poziomie RTX 3060, zatem 100-120 W poniżej modelu RTX 3070 Ti, którego wydajność w takim przypadku mamy do naszej dyspozycji.

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extream (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 119 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 128 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 155 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 169 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 190 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 210 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 218 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 224 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 233 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 271 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 287 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 299 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 337 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 345 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 346 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 371 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 433 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 445

Karta pobiera również mniej energii od pozostałych członków rodziny RTX 4000, podczas gdy „nic nie robimy” (w tym przypadku oglądamy film na YT). Takie wieści z pewnością uradują osoby, które same płacą za nieustannie drożejący prąd.

Pomiar zużycia energii w czasie odtwarzania wideo (VP9) - [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 12 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 12 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 13 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 13 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 13 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 18 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 18 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 18 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 18 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 20 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 20 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 28 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 29 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 33 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 42 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 43 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 45 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 46 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 46

Czy GeForce RTX 4060 Ti 8 GB to udana karta?

Nie ma co ukrywać, że obecna generacja GeForce RTX 4000 z każdą kolejną premierą traci na impecie, jaki nadał jej RTX 4090. Pół roku temu dostaliśmy kartę, która była o 70% szybsza od swojego poprzednika i ponadto oferowała wszystkie dobrodziejstwa związane z architekturą ADA Lovelace (w tym DLSS 3). Teraz dostajemy kartę, która oferuje zwykle 15% wyższą wydajność od swojego poprzednika (a względem modelu z GDDR6X częściej jest to poniżej 10%) i głównym punktem sprzedażowym staje się właśnie DLSS 3.

Uśredniona wydajność w testach w grach (RTX 3060 Ti GDDR6X = 100%)

1080p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 139% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

DLSS 3 Frame Generation

NVIDIA Founders Edition 136% NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 111% AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 105% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 100% AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 94% Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 83% NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 75% AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 75% Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 72% AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 59%

Uśredniona wydajność w testach w grach (RTX 3060 Ti GDDR6X = 100%)

1440p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 146% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

DLSS 3 Frame Generation

NVIDIA Founders Edition 141% AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 112% NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 112% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 111% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 100% AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 95% Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 87% NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 75% Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 74% AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 71% AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 57%

Z jednej strony faktycznie w nowych grach zwykle taka implementacja Frame Generation dostępna będzie już na premierę albo niebawem po niej, ale i tak nie jest to funkcja, z której każdy będzie chciał korzystać. W grach e-sportowych jest całkowicie bezużyteczna (i dlatego w takich tytułach nie jest implementowana), a gdy wydajność bazowa spada poniżej 40 FPS i tak samo Frame Generation nie daje odpowiedniego komfortu, to trzeba się jeszcze posiłkować Super Resolution (DLSS 2), którego nie każdy gracz toleruje (zwłaszcza w FHD).



Nowe GPU NVIDII nie zachwyca wydajnością - co nie oznacza, że ta jest niska.

Karta zatem cały swój sukces opiera na założeniu, że DLSS 3 faktycznie zostanie szeroko zaadaptowane. Dodatkowo cięcia dokonane w podsystemie pamięci (w tym sama jej pojemność) raczej skłaniają nas do polecania tego modelu tylko i wyłącznie do rozdzielczości FHD (co w sumie pokrywa się z założeniami NVIDII). Karta z pewnością punktuje w zastosowaniach kreatywnych oraz w kwestii poboru energii (a co za tym idzie - kultury pracy). Ostatecznie jednak premierę uznajemy za co najwyżej poprawną - liczyliśmy na większy przeskok natywnej wydajności względem poprzedniej generacji. Miło jednak, że chociaż cena nie wzrosła adekwatnie do wzrostu wydajności. GeForce RTX 4060 Ti w wariancie z 8 GB na rynek wkracza z ceną sugerowaną na poziomie $399, co powinno przełożyć się na 2049 zł już z podatkiem.

Nasza opinia o układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB:

Plusy:

Wsparcie dla DLSS 3 Frame Generation,

zwiększona pamięć L2 faktycznie w znacznej mierze rekompensuje niską przepustowość,

bardzo niski pobór energii względem poprzednika,

wysoki potencjał podkręcania (zwłaszcza pamięci),

wysoka wydajność w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych (na tle konkurencji cenowej);

DLSS 2 (Super Resolution) skutecznie zastępuje TAA, zwiększając przy tym wydajność;

zachowanie MSRP $399 poprzednika sprzed dwóch i pół roku (mimo szalejącej inflacji).

Minusy:

Tylko 8 GB vRAM w niektórych grach nie starcza nawet w FHD,

niewielki wzrost natywnej wydajności względem poprzednika,

nierówna wydajność w zastosowaniach profesjonalnych,

panel sterowania mógłby doczekać się nowszego interfejsu,

brak wsparcia dla nowych standardów wyjścia obrazu (DP2.1).

Nasza ocena układu NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB: 74% 3.7/5

Czy warto wybrać Founders Edition w przypadku RTX 4060 Ti?

A jak oceniamy model referencyjny? Zakładając, że faktycznie będzie się go dało zakupić w naszym kraju, to prawdopodobnie będzie oferować najlepszy stosunek ceny do jakości. Kartę wykonano bardzo solidnie z dbałością o detale. Działa rewelacyjnie cicho, nawet po podkręceniu. Nie zajmuje przy tym dużo miejsca i nie wymaga mocnego zasilacza, co czyni z niej świetną propozycję do ulepszenia już leciwego komputera – zwłaszcza, że DLSS 3 pozwoli też obejść problemy w postaci starszego procesora, limitującego natywną wydajność.



Jedyny powód, aby nie wybrać tej karty, to dostępność modeli tańszych niż MSRP.

Jedyne, czego w GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Founders Edition może Wam brakować, to podświetlenie RGB – w tym przypadku świeci się logo serii GeForce RTX na szczycie karty. W naszym odczuciu nie jest to karta, której potrzeba więcej RGB, ale jeżeli takiej estetyki poszukujecie, to niestety, ale pozostaje Wam polować na karty autorskie – jeszcze w tym tygodniu jeden taki model dla Was dodatkowo przetestujemy.

Opinia o NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Founders Edition Plusy wyśmienitej jakości konstrukcja karty,

piękny i ponadczasowy design,

spektakularna kultura pracy (nawet po podkręceniu karta jest bezgłośna),

kompaktowe rozmiary pozwolą na montaż nawet w obudowach mini-ITX,

obsługa DLSS 2 i 3 (Super Resolituion i Frame Generation),

niski pobór energii,

dobra wydajność w FHD, również ze śledzeniem promieni. Minusy tylko 8 GB vRAM już teraz potrafi ograniczać wydajność,

niewielki wzrost wydajności względem poprzednika,

na siłę wciśnięte złącze 12VHPWR zamiast 6-PIN,

dostępność tylko w sklepie NVIDII.

Nasza ocena konstrukcji NVIDIA Founders Edition dla układu GeForce RTX 4060 Ti: 100% 5/5