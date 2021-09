Po około trzech dniach pobytu w przestrzeni kosmicznej, Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski oraz dr Sian Proctor, powrócili na Ziemię. Lot Inspiration4 był nie tylko przetarciem ścieżki dla kolejnych w pełni cywilnych podróży, ale też okazją do bicia rekordów

Przełomowe loty, nie tylko kosmiczne, ale też te blisko powierzchni Ziemi, zapamiętujemy nie tylko jako wydarzenia, ale zazwyczaj także jako rekordowe osiągniecia. Często wyrażane liczbami. Tak samo można postąpić opisując misję Inspiration4, ale w tym przypadku nie tylko liczby, ale i słowa dobrze opisują wagę osiągnięcia, do którego walnie przyczyniło się SpaceX.



Wizualizacja Resilience i wykonanej z pleksi kopuły, przez którą załoga oglądała Ziemię i kosmos (źródło: Inspiration4)

Mówiąc inaczej SpaceX zapewniło pojazd i obsługę misji Inspiration4, wykupionej przez cywilną załogę.

Ważne rekordy i rzeczy związane z lotem Inspiration4

pierwszy całkowicie cywilny lot na orbitę Ziemi,

pierwsza czarnoskóra kobieta, która była pilotem misji,

najmłodsza amerykanka w kosmosie,

pierwsza osoba, która poleciała na orbitę z protezą,



Załoga Inspiration4, czwórka ludzi i maskotka miś, który sygnalizował osiągniecie stanu nieważkości

pierwszy od 2008 roku lot, który dla wszystkich uczestników był pierwszą wyprawą w kosmos,

pierwszy od 2009 roku lot załogowy, którego celem nie była jakakolwiek stacja kosmiczna (bo oprócz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, obecnie jest także chiński Tiangong),

w trakcie podróży załoga przebywała w odległości prawie 590 km od Ziemi, dalej niż MSK (obecnie około 420 km), a także teleskop Hubble (obecnie około 540 km),

najodleglejszy lot człowieka w Kosmos od czasów misji wahadłowca Atlantis o oznaczeniu STS-125, która miała miejsce w 2009 roku (to misja, w trakcie której naprawiano teleskop Hubble),

pierwszy raz, gdy SpaceX miało w kosmosie trzy Dragony jednocześnie, dwa pozostałe pojazdy SpaceX są zadokowane do Stacji Kosmicznej, jeden z nich w kwietniu przywiózł załogę misji Crew-2, drugi niedawno zapasy,

pierwszy lot pojazdu Dragon o charakterze turystycznym,

pojazd z największym pojedynczym oknem/kopułą w kosmosie, zastąpiono nim moduł dokowania do MSK,



Stanowisko widokowe na pokładzie

pierwsze lądowanie kapsuły Dragon w oceanie Atlantyckim, dotychczas miało to miejsce w zatoce Meksykańskiej,

pierwszy raz użyto po raz trzeci tej samej odzyskanej rakiety Falcon 9 do wystrzelenia załogowej misji.



Niesamowita perspektywa na zdjęciu wykonanym po starcie rakiety SpaceX z misją Inspiration4

Lądowanie kapsuły Resilience z załogą Inspiration4

Lądowanie miało miejsce o godzinie 1:06 w niedzielę. Poniżej transmisja z tego wydarzenia na kanale YouTube SpaceX, która jest jednocześnie skrótem całej misji. Najważniejszy moment ma miejsce około godzinę i 12 minut po rozpoczęciu nagrania.

To już koniec kosmicznej przygody dla załogi Inspiration4, ale na pewno nie koniec emocji związanych z tym lotem. Choćby dlatego, że naukowcy i lekarze raczej nie przeoczą niepowtarzalnej okazji do zbadania pierwszych od lat ludzi, którzy tak daleko polecieli w Kosmos. Misja Inspiration4 była też okazją do charytatywnego wsparcia dla Dziecięcego Szpitala Badawczego im. Św. Judy. Rozgłos wokół wydarzenia pomógł zebrać na ten cel co najmniej 154 miliony dolarów (w tym 100 milionów wpłacone bezpośrednio przez Jareda Isaacmana).

Kolejna misja, w której udział weźmie kapsuła Resilience, to lot Axiom Mission 1. Tym razem będzie to pierwsza prywatna wyprawa na MSK, która potrwa 10 dni. Wydarzenie realizowane we współpracy SpaceX z Axiom Space zaplanowano na styczeń 2022 roku.

Źródło: Inspiration4, foto wejsciowe: John Kraus/Inspiration4