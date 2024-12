Szef Instagrama ostrzega. Użytkownicy nie powinni ufać obrazom

Adam Mosseri, szef Instagrama, ostrzega, że użytkownicy nie powinni ufać obrazom w sieci, ponieważ AI tworzy treści łatwo mylone z rzeczywistością. Zaleca weryfikację źródeł, a platformy społecznościowe powinny w tym pomagać.

Adam Mosseri, szef Instagrama, w serii postów na Threads podkreśla, że użytkownicy nie powinni ufać obrazom w sieci, ponieważ AI "wyraźnie produkuje" treści łatwo mylone z rzeczywistością. Z tego powodu zaleca, by użytkownicy weryfikowali źródła, a platformy społecznościowe powinny w tym pomagać.

Szef Instagrama ostrzega

Szef jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych wyjaśnił, jak jego zdaniem powinna wyglądać obecnie rola tych, którzy za serwisy odpowiadają. "Naszą rolą jako platform internetowych jest oznaczanie treści generowanych przez AI najlepiej, jak potrafimy" - pisze Mosseri, przyznając jednocześnie, że "niektóre treści" mogą umknąć tym oznaczeniom.

Dlatego platformy "muszą również dostarczać kontekst o tym, kto udostępnia" treści, aby użytkownicy mogli ocenić ich wiarygodność. Tak jak warto pamiętać, że chatboty mogą kłamać, zanim zaufamy wyszukiwarce zasilanej AI, sprawdzenie, czy zamieszczone twierdzenia lub obrazy pochodzą z wiarygodnego konta, może pomóc w ocenie ich prawdziwości.

Meta również oznacza treści

Obecnie platformy Meta nie oferują zbyt wiele z kontekstu, o którym wspomina Mosseri, choć firma niedawno zasugerowała duże zmiany w swoich zasadach dotyczących treści. To, co opisuje Mosseri, przypomina bardziej moderację prowadzoną przez użytkowników, jak Community Notes na X i YouTube czy niestandardowe filtry moderacji Bluesky. Nie wiadomo, czy Meta planuje wprowadzić coś podobnego, ale znane jest, że czasem czerpie inspiracje z Bluesky.

Sztuczna inteligencja dynamicznie rozwija się w mediach społecznościowych, z firmą Meta na czele. Dzięki AI, na platformach jak Facebook czy Instagram pojawiają się nowe funkcje, które znacząco zmieniają sposób korzystania z tych mediów. Meta AI - wirtualny asystent, to narzędzie, które zostało przeszkolone przy użyciu danych dostępnych na tych platformach i oferuje interakcję na poziomie bliskim ludzkiej.

"Stworzone przez AI"

Meta wprowadza oznaczenia "made with AI" dla treści generowanych przez sztuczną inteligencję, co ma na celu zapobieganie dezinformacji. Dzięki temu użytkownicy zyskają łatwiejszy dostęp do informacji o tym, które treści są autentyczne, a które powstały przy użyciu AI, co jest istotnym krokiem w kierunku transparentności w cyfrowym świecie.

Wykorzystanie danych użytkowników do trenowania AI budzi kontrowersje. Media społecznościowe, takie jak Meta, opierają szkolenie swoich algorytmów na publicznych postach użytkowników, co wywołuje dyskusje na temat etyki i prywatności. Pomimo tych obaw, rozwój AI w social media wydaje się nieunikniony i nadal będzie kształtować przyszłość komunikacji cyfrowej.

foto na wejście: Adobe Stock