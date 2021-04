Masz za sobą ciężki dzień w pracy, wszystko cię wkurza i najchętniej po prostu rozwaliłbyś coś, żeby się wyładować? Instruments of Destruction zapowiada się na idealną grę na takie momenty.

Musisz się wyżyć? Zagraj w Instruments of Destruction

Nad Instruments of Destruction czuwa człowiek odpowiedzialny za technologię w Red Faction Guerrilla – jednej z tych gier, w których niszczenie otoczenia jest wyjątkowo satysfakcjonujące. To brzmi chyba jak najlepsza rekomendacja, ale robotę w tej kwestii robi też opublikowany właśnie zwiastun z fragmentami rozgrywki.

Zanim ci go pokażemy, kilka słów wprowadzenia. Instruments of Destruction to symulator, pozwalający zaprojektować własną maszynę zniszczenia, a następnie zasiąść za jej sterami, by zburzyć wszystko, co stanie na naszej drodze. Zaawansowany, oparty na fizyce system destrukcji zapewni realizm… i olbrzymią swobodę. Zobacz jak to wygląda.

Zobacz najnowszy gameplay trailer gry Instruments of Destruction:

Wszystko, co zobaczysz w świecie gry (no, może poza ozdobnymi roślinkami i skałami), możesz zniszczyć kawałek po kawałku. Mimo to nie będziesz potrzebować nie-wiadomo-jak-potężnego peceta, aby wyładować swoje emocje. Wystarczy ci jakiś dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz, 4 GB RAM-u i „Siódemka” na pokładzie.

Premiera Instruments of Destruction blisko, a zarazem daleko

Niestety na razie musisz uzbroić się w cierpliwość. Premiera gry Instruments of Destruction została zaplanowana na końcówkę tego roku (a co więcej, mówimy tylko o debiucie w programie wczesnego dostępu na Steamie). Żeby nie zapomnieć – możesz dodać ją do listy życzeń.

Źródło: Radiangames, Dark Side of Gaming

