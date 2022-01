Nowa generacja procesorów Intel oferuje kilka modeli przeznaczonych typowo do podkręcania. Wygląda jednak na to, że pozostałe modele też można przyspieszyć – overclocker der8auer znalazł prosty trik, który pozwala znacząco poprawić ich wydajność.

Chodzi o modele z dopiskiem K (np. Core i9-12900K), które wyróżniają się odblokowanym mnożnikiem – można go dowolnie zmienić, co pozwala zwiększyć taktowanie i tym samym zwiększyć wydajność procesora. Taka funkcja jest jednak dostępna tylko na płytach głównych Z690.

Tak przynajmniej wygląda teoria, bo overclocker Roman „der8auer” Hartung znalazł sposób na przyspieszenie zwykłych modeli, teoretycznie bez funkcji podkręcania.

Jak podkręcić zablokowany procesor Intel?

No właśnie, zwykłe, nieodblokowane modele (bez dopisku K) też można podkręcić – trzeba do tego wykorzystać funkcję BCLK OC, która pozwala zwiększyć taktowanie procesora poprzez zwiększenie taktowania magistrali BCLK.



Procesor Intel Core i5-12400 podkręcony do 5240 MHz (40x 133 MHz)

W przypadku najnowszej generacji procesorów „niebieskich” jest to o tyle istotne, że magistrala BCLK nie jest powiązana z innymi komponentami i zmiana częstotliwości nie powoduje problemów z działaniem komputera (jak w przypadku poprzednich generacji CPU).

Jest tutaj jednak pewien problem, bo nie wszystkie płyty główne pozwalają na zmianę taktowania BCLK. Wiadomo, że funkcja odpowiedzialna za zmianę taktowania jest dostępna w high-endowych płytach głównych ASUS Z690 (np. ASUS ROG Maximus Z690 Hero czy ROG Maximus Z690 Apex z oprogramowaniem BIOS 0811). Nie wiadomo czy opcja jest dostępna w jakichś tańszych modelach (na ten moment potwierdzono, że w ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI nie jest dostępna).

Słabsze procesory Intela po OC dostają solidnego kopa

Do ilu można podkręcić zablokowane procesory? der8auer sprawdził w ten sposób dwa modele - Core i5-12400 udało się przyspieszyć do 5240 MHz, a Core i5-12600 do 5100 MHz (konieczne było jednak zwiększenie napięcia zasilającego, co skutkowało znacznym wzrostem temperatur - do chłodzenia wykorzystano chłodzenie wodne AiO).

Zwiększenie taktowania oczywiście przełożyło się na wzrost wydajności. Szczególnie ciekawie wygląda to w przypadku modelu Core i5-12400, który domyślnie jest dosyć nisko taktowany – w jego przypadku uzyskano aż 33% wzrostu wydajności (!). W przypadku Core i5-12600 było to „tylko” 16%.

W grach przyrost wydajności jest dużo mniejszy, aczkolwiek i tak można tutaj odczuć znaczącą poprawę wydajności.

Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłamy do materiału der8auera.

Zablokowane modele jeszcze ciekawszą propozycją

Nie wiadomo czy Intel celowo zastosował taką funkcję (a jeżeli nie, to czy będzie starał się, aby producenci ją usunęli z płyt głównych). Nie wiadomo też jakie płyty główne pozwalają na podkręcanie procesora przez magistralę BCLK. Niewykluczone, że są to tylko drogie, topowe modele z zewnętrznym układem odpowiedzialnym za sterowanie taktowaniem magistrali systemowej.

Mimo wszystko odkrycie sposobu na OC na pewno poprawi atrakcyjność zablokowanych modeli (np. testowanego przez nas Core i5-12400). Można jednak podejrzewać, że jednocześnie zmniejszy to atrakcyjność odblokowanych jednostek, które są dostępne w wyraźnie wyższych cenach.

Źródło: YouTube @ der8auer, foto: all electronics