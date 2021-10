Karty graficzne Intel Arc Alchemist to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier przyszłego roku – na rynku pojawiłby się trzeci gracz, który tchnąłby powiew świeżości do gamingowych komputerów i laptopów. Wiemy jak mogą wyglądać karty graficzne „niebieskich”.

Zapowiedź kart graficznych Intel Arc Alchemist pozwoliła nam poznać sporo szczegółów na temat nadchodzących modeli. Wiemy, że producent przygotowuje wersje dla komputerów i laptopów, które mają stawić czoła konkurencyjnym modelom Nvidii i AMD.

Nowe karty mają bazować na architekturze Xe HPG, która będzie zgodna z DirectX 12 Ultimate, dzięki czemu pozwoli wykorzystać potencjał m.in. DirectX Raytracing (DXR). Dodatkowym atutem modeli Intela ma być XeSS (Xe Super Sampling), czyli innowacyjna technologia skalowania obrazu, która pozwoli poprawić osiągi układów.

Największą zagadka jest wydajność i… wygląd kart graficznych. Niedawno do sieci wyciekły rendery jednego z planowanych modeli, ale tym razem mamy was coś lepszego – na kanale Moore’s Law is Dead pojawił się materiał, w którym ujawniono zdjęcia rzeczywistej karty graficznej Intela (najprawdopodobniej to referencyjny projekt jednego z topowych modeli z układem DG2-512 (z 2048 jednostkami cieniującymi i 16 GB pamięci VRAM).

Jak wygląda karta graficzna Intel Arc?

Ujawnione fotki nie powinny być dla was zaskoczeniem, bo… właściwie przypominają one rendery.

Karta wykorzystuje dwuslotowe chłodzenie z dwoma dużymi wentylatorami, które schowano pod srebrną osłoną.

Do dyspozycji oddano cztery wyjścia obrazu: trzy Displayport i jedno HDMI, a energię elektryczną doprowadza 8- i 6-pinowe gniazdko zasilania (chociaż płytka drukowana jest przystosowana do dwóch 8-pinowych gniazdek).

Moore’s Law is Dead zaprezentował także rendery słabszego modelu (z układem DG2-128 z 1024 jednostkami cieniującymi i 8 GB pamięci VRAM).

Karta została utrzymana w podobnej stylistyce, ale wykorzystuje mniejsze chłodzenie – tym razem mamy do czynienia z konstrukcją z pojedynczym wentylatorem (można zatem podejrzewać, że układ nie generuje tak dużo ciepła).

Zestaw wyjść wideo pozostał ten sam (HDMI i 3x DisplayPort). MLID nie ujawnił szczegółów dotyczących zasilania, ale najprawdopodobniej będzie to dużo bardziej energooszczędny model.

Karty graficzne Intel Arc – czekamy na premierę

W sieci pojawia się coraz więcej przecieków na temat kart graficznych Intela, ale na ich premierę musimy jeszcze trochę poczekać – modele Arc Alchemist mają pojawić się dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jak udało nam się ustalić, Intel będzie tutaj współpracować z wieloma producentami.

W planach producenta są kolejne generacje, które pojawią się w kolejnych latach: Battlemage, Celestial, Druid i kolejna generacja na literę „E”.

Źródło: Moore’s Law is Dead