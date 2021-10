Sytuacja na rynku kart graficznych nie wygląda najlepiej i raczej szybko nie ulegnie poprawie. Mało tego! Ma być jeszcze gorzej. Kryzys ma być spowodowany celowym działaniem Nvidii – producent został oskarżony o sztuczne manipulowanie cenami sprzętu.

Temat kryzysu na rynku kart graficznych jest wałkowany od kilku miesięcy. Problemy wpływają na słabą dostępność sprzętu i zawyżone ceny w sklepach - do tej pory podejrzewano, że są one spowodowane kryzysem na rynku półprzewodników, boomem na kryptowaluty i zwiększonym popytem na karty. Okazuje się, że może być to też efekt celowego działania Nvidii.

Nvidia ogranicza produkcję żeby sztucznie podnieść ceny kart?

Tom z kanału Moore's Law Is Dead opublikował nowy materiał, w którym stawia poważne zarzuty wobec Nvidii - powołując się na swoje anonimowe źródła, twierdzi, że producent planuje od października ograniczyć produkcję kart graficznych GeForce RTX 3000. W ten sposób „zieloni” mają wywołać niedobory sprzętu i tym samym jeszcze bardziej zawyżyć ceny w sklepach do przyszłego roku.

Skąd taki pomysł? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Taka strategia podobno pozwoli producentowi na wprowadzenie ulepszonych modeli GeForce RTX 3000 SUPER już w nowych, wyższych segmentach cenowych. Wprawdzie na rynku będą dostępne także modele konkurentów - AMD Radeon i Intel Arc, ale ci mogą mieć jeszcze większe problemy z dostawami, więc gracze i tak będą zmuszeni do zakupu sprzętu Nvidii. Ponadto Nvidia ma wpływać na producentów AIB, aby celowo konstruowali gorsze modele Intela.

Drugi powód ma być związany z koparkami kryptowalut. Mówi się, że takie działanie ubezpieczy Nvidię od spadku zainteresowania nowymi kartami po zbliżającej się transformacji kryptowaluty Ethereum (po przejściu z algorytmu Proof-of-Work na Proof-of-Stake, karty z koparek staną się bezużyteczne dla górników, więc na rynku może pojawić się masa używanych modeli w dobrych cenach).

Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, zachęcamy do obejrzenia całego materiału z kanału Moore's Law Is Dead (fragment o planach Nvidii zaczyna się od 3:20).

Na ten moment trudno potwierdzić zarzuty wobec Nvidii, więc należy do nich podchodzić z ograniczonym zaufaniem. Czekamy zatem na rozwinięcie sytuacji. Ostanie statystyki pokazują jednak, że trend ze wzrostem cen kart graficznych tak czy inaczej raczej będzie się utrzymywać.

Źródło: YouTube @ Moore's Law Is Dead