Czekacie na karty graficzne Intel Xe? My też! Dlatego też z dużą uwagą śledzimy informacje napływające z obozu „niebieskich”. Ostatnie wieści mogą wskazywać, że prace nad nowymi układami posuwają się do przodu.

Intel chwali się nowym układem graficznym

Do tej pory producent raczej nie ujawniał zbyt wielu szczegółów na temat kart graficznych Xe, ale niedawno na twitterowym profilu Intel Graphics pojawiło się zdjęcie tajemniczego układu.

Silicon bring-up with many tens of billions of transistors needs surgical teamwork of various engineering functions. With only remote access to labs spread worldwide, this was deemed impossible, until now. #NoTransistorLeftBehind #JoinTheOdyssey pic.twitter.com/z3ub5eOV9t — Intel Graphics (@IntelGraphics) May 1, 2020

Wiemy, że konstrukcja składa się z miliardów tranzystorów i pracuje nad nią cały zespół inżynierów. Układ jest naprawdę spory (jego wymiary to jakieś 78 x 50 mm, co można porównać do procesorów Intel Xeon pod gniazdo LGA 3467).

Co to takiego? Do końca nie wiadomo, ale można podejrzewać, że jest to nowy procesor graficzny z rodziny Xe. Nie spodziewalibyśmy się jednak, że jest to układ graficzny dla graczy - bardziej prawdopodobne wydaje się, że jest to chip z rodziny Xe HP lub Xe HPC dla centrów danych, systemów obliczeniowych lub superkomputerów.

Kiedy premiera? Raja Koduri ma podpowiedź

This was called the “baap of all” by our team....The “Baahubali of all” is baking as well. Let’s hope the wait will be shorter than what @ssrajamouli put us through for @BaahubaliMovie :) https://t.co/psWsIL5rnp — Raja Koduri (@Rajaontheedge) May 2, 2020

W rozszyfrowaniu zagadki może nam pomóc post szefa działu kart graficznych - Raja Koduri wyraził nadzieję, że na nowy układ będziemy musieli poczekać krócej niż na nowy film z serii Baahubali (ten ma pojawić się 8 stycznia 2021 roku). No to czekamy...

Źródło: Twitter @ Intel Graphics, Raja Koduri, Andreas Schilling

