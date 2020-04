Karta graficzna dla… dziewczyn? Tak! Właśnie na taki pomysł wpadła firma GALAX – producent zaprezentował model GeForce RTX 2070 SUPER w wersji PINK. Ostrzegamy jednak, że ten sprzęt nie przypadnie każdemu do gustu.

Karta graficzna dla dziewczyn istnieje

GeForce RTX 2070 SUPER w wersji GALAX EX PINK Edition przede wszystkim wyróżnia się wyglądem – producent postawił na biało-różową kolorystykę, a całość uzupełnia podświetlenie RGB LED. Cóż, na pewno jest to coś nowego przy wszystkich mrocznych, gamingowych modelach

Jeżeli chodzi o chłodzenie, konstrukcyjnie nie powinno być zaskoczeniem (to samo rozwiązanie zastosowano w zwykłym modelu EX). Na karcie zainstalowano aluminiowy radiator z kilkoma ciepłowodami, a na aktywną część coolera składają się dwa 100-milimetrowe wentylatory o zwiększonym ciśnieniu statycznym. Co ważne, „śmigiełka” obsługują półpasywny tryb pracy, więc karta w spoczynku powinna być niesłyszalna. Z tyłu znalazła się płytka backplate.

GeForce RTX 2070 SUPER w wersji więcej niż fabryka dała

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Turing TU104 z 2560 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Warto dodać, że taktowanie rdzenia zostało tutaj fabrycznie zwiększone z 1770 MHz do 1815 MHz (producent deklaruje, że potencjał na OC jest jeszcze wyższy o w autorskiej aplikacji jednym kliknięciem można go przyspieszyć do „zawrotnych” 1830 MHz).

Karta dysponuje czterema wyjściami wideo: HDMI 2.0b i 3x DisplayPort 1.4, a dodatkowe zasilanie doprowadza 6- i 8-pinowa wtyczka PCIe. Warto jednak zauważyć, że model EX PINK zajmuje trzy miejsca dla kart rozszerzeń i ma 29 cm długości. To naprawdę potężna konstrukcja.

Specyfikacja karty graficznej GALAX GeForce RTX 2070 SUPER EX PINK Edition

Układ graficzny: Nvidia Turing TU104

Procesory strumieniowe: 2560

Taktowanie rdzenia: 1815 MHz

Pamięć wideo: 8 GB GDDR6 256-bit

Taktowanie pamięci: 14 000 MHz

Złącze zasilające: 6+8

Wyjścia wideo: HDMI 2.0b, 3x DP 1.4

Chłodzenie: autorskie (3-slotowe)

Czy model GALAX GeForce RTX 2070 SUPER EX PINK Edition odniesie spektakularny sukces? Szczerze w to wątpimy. To ciekawostka, która z pewnością znajdzie swoich zwolenników (zapewne u płci pięknej). Producent jeszcze nie ujawnił ceny wersji EX PINK, ale ta powinna być zbliżona do zwykłego modelu EX (ta kosztuje 2800 złotych).

Źródło: GALAX

Zobacz więcej newsów o kartach graficznych: