Konferencja GTC 2020 jednak się odbędzie! Po kilkukrotnej zmianie planów, Nvidia ogłosiła nowy termin wydarzenia. Być może właśnie wtedy zostaną zaprezentowane nowe karty graficzne z generacji Ampere.

Nvidia zapowiada konferencję GTC 2020… po raz trzeci

Tegoroczna konferencja GTC (GPU Technology Conference) miała się odbyć w dniach 23 – 26 marca, ale producent kilkukrotnie zmieniał plany ze względu na bezpieczeństwo uczestników. W marcu dowiedzieliśmy się, że imprezy nie będzie w ogóle…

...ale producent ponownie zmienił plany i zapowiedział przeniesienie jej do sieci – transmisja głównego wystąpienia Jensena Huanga została zaplanowana na 14 maja o godzinie 6:00 rano (u nas będzie już 15:00). GTC 2020 Keynote będzie transmitowane na oficjalnym kanale Nvidii w serwisie YouTube.

Nvidia zaprezentuje karty graficzne Ampere?

Nvidia zapowiada, że na konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, głębokiego uczenia, autonomicznych samochodów, robotyki i profesjonalnych akceleratorów graficznych.

Get Amped for Latest Platform Breakthroughs in AI, Deep Learning, Autonomous Vehicles, Robotics and Professional Graphics

Warto jednak zwrócić uwagę na oryginalną treść wiadomości, gdzie pojawia się zwrot „Get Amped”. Przypadek? Nie sądzę! Wierzymy, że to nieoficjalna zapowiedź prezentacji kart graficznych z generacji Ampere. Jeżeli liczycie na prezentację nowiutkich modeli GeForce RTX 3000, to musimy Was zmartwić - na GTC zapewne zostaną zaprezentowane profesjonalne karty Quadro i/lub Tesla. Mimo wszystko i tak nie możemy się doczekać!

Źródło: Nvidia

Więcej newsów o kartach graficznych: