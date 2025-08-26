Chiński overclocker „wytiwx” ustanowił nowy rekord świata w taktowaniu procesora komputerowego. Z pomocą ciekłego helu podkręcił Intel Core i9-14900KF do 9130,33 MHz, co pozwoliło mu wyprzedzić dotychczasowego lidera, Szweda „Elmora”, o 12,78 MHz.

Podkręcanie podzespołów komputerowych pozwala zwiększyć wydajność komputera w codziennych zastosowaniach, jednak istnieje także odrębna dziedzina – ekstremalne zawody overclockerskie, w których najważniejsze są maksymalne osiągane częstotliwości, a nie stabilność pracy systemu.

Chiński overclocker o pseudonimie „wytiwx” ustanowił właśnie nowy rekord w podkręcaniu procesora.

Nowy rekord w podkręcaniu procesora

wytiwx zdołał przyspieszyć układ Intel Core i9-14900KF do 9130,33 MHz (na jednym rdzeniu), bijąc poprzedni rekord o 12,78 MHz. Wcześniejszy najlepszy wynik należał do szwedzkiego entuzjasty znanego jako Elmor.

Aby osiągnąć tak imponujący rezultat, wytiwx zastosował chłodzenie ciekłym helem, które pozwoliło obniżyć temperaturę procesora do -268,9 °C – jeszcze niższą niż w przypadku powszechnie używanego ciekłego azotu. Do testu wykorzystano płytę główną ASUS ROG Maximus Z790 Apex, pamięci Corsair DDR5 Vengeance oraz zasilacz Corsair 1200 HXi.

Chiński overclocker przy okazji ustanowił rekordy wydajności w benchmarkach SuperPi 1M i 32M oraz PiFast (w tym przypadku jednak taktowanie wynosiło „tylko” 8738 i 8560 MHz).