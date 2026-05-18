Bonkol przerwał milczenie. "Od dwóch lat żyję w strachu”

Znany twórca internetowy Dawid “Bonkol” Bączkowicz opisał dramat, który ma trwać od ponad dwóch lat. Fałszywe zgłoszenia, interwencje służb i strach o rodzinę – influencer twierdzi, że sytuacja wymknęła się spod kontroli.

Dawid “Bonkol” Bączkowicz, polski twórca internetowy i streamer znany z działalności w mediach społecznościowych oraz transmisji na żywo poświęconych grom wideo i rozrywce, zdecydował się przerwać milczenie i opowiedzieć o sytuacji, która – jak twierdzi – od ponad dwóch lat zamienia jego życie w koszmar. Influencer, który od lat funkcjonuje w polskim internecie jako rozpoznawalna postać sceny gamingowej, opublikował w serwisie X poruszający wpis, w którym ujawnił kulisy wieloletniego nękania jego oraz jego bliskich.

Jak relacjonuje influencer, pod jego adres i adresy członków rodziny regularnie mają być kierowane fałszywe zgłoszenia wymagające interwencji służb. Chodzi nie tylko o patrole policji czy straży pożarnej, ale również zgłoszenia dotyczące rzekomych morderstw, zagrożeń terrorystycznych czy prób wysadzenia samolotu.

"To nie są żarty”

Bonkol podkreśla, że długo nie mówił publicznie o sprawie, ponieważ obawiał się, że nagłośnienie problemu tylko zachęci sprawców do kolejnych działań. Teraz jednak – jak przyznaje – sytuacja stała się zbyt poważna, by dalej milczeć.

"To nie są żarty, to nie są dowcipy, to DOBRZE PRZYGOTOWANE akcje” – napisał twórca we wpisie w serwisie X. W jego ocenie działania anonimowych sprawców mają prowadzić nie tylko do zastraszenia konkretnych osób, ale również generują ogromne koszty i angażują służby, które mogłyby w tym czasie pomagać ludziom w realnym zagrożeniu.

Influencer opisał także dramatyczne sytuacje, do których miało dochodzić w ostatnich latach. Wspomniał między innymi o swojej 70-letniej mamie, która miała być wielokrotnie budzona w środku nocy po kolejnych fałszywych wezwaniach służb. Sam również miał doświadczać niebezpiecznych interwencji policji.

Policja miała wchodzić z bronią do mieszkania

Jednym z najmocniejszych fragmentów wpisu jest opis sytuacji, w której funkcjonariusze mieli wejść do jego mieszkania z bronią po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zabójstwa.

Jak twierdzi Bonkol, podobnych zdarzeń były dziesiątki, a nawet setki. Oprócz fałszywych alarmów problemem mają być także setki nieopłaconych zamówień internetowych i dostaw jedzenia kierowanych pod jego adres. Twórca zaznacza, że od początku współpracuje z policją i liczy na poważne potraktowanie sprawy. Jednocześnie przyznaje, że osoby poszkodowane w całym procederze zaczynają obawiać się także o własną sytuację prawną.

Inni twórcy również mają być poszkodowani

W swoim wpisie Bonkol odniósł się również do sytuacji Jana Adryańskiego, znanego w sieci jako SouShibo.. Influencer miał zostać odwiedzony przez służby, które zarekwirowały mu cały sprzęt elektroniczny. Miało to nastąpić po tym, gdy jego dane publicznie powiązano ze sprawą fałszywych wezwań służb do dziennikarzy TV Republika.

Według opublikowanych informacji nazwiska obu twórców miały pojawiać się w tych samych anonimowych zgłoszeniach i donosach. Bonkol twierdzi, że poszkodowanych osób może być znacznie więcej, choć nie wszystkie są rozpoznawalne medialnie.

Szczególnie niepokojący ma być fakt, że mimo statusu osób poszkodowanych, część twórców obawia się potraktowania przez służby jako potencjalnych podejrzanych. Influencer wspomniał nawet o przypadkach konfiskaty sprzętu elektronicznego i zatrzymań związanych ze śledztwem.

"Mam coraz więcej problemów ze zdrowiem”

Na końcu wpisu Bonkol otwarcie przyznał, że wieloletni stres odbija się na jego zdrowiu psychicznym i fizycznym. Twórca napisał, że w ostatnich dwóch latach stał się bardziej rozkojarzony, ma mniej energii i coraz trudniej radzi sobie z codziennym funkcjonowaniem.

Podkreślił jednocześnie, że ogromnym wsparciem pozostają dla niego bliscy. To właśnie dzięki nim – jak zaznaczył – nadal ma siłę walczyć i przeciwstawiać się sytuacji, która od miesięcy wpływa na każdy aspekt jego życia. Więcej znajdziecie w zapisie transmisji Bonkola w serwisie Twitch.