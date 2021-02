Intel przygotowuje mocne uderzenie w segmencie wydajnych laptopów do gier – po modelach Tiger Lake H35, w planach producenta są jeszcze wydajniejsze jednostki Tiger Lake H45. Czego możemy się spodziewać?

Nowa generacja procesorów Intela to lekki powiew świeżości na rynku laptopów do gier. Podobnie jak energooszczędne modele Tiger Lake-U, układy Tiger Lake-H są produkowane w technologii 10 nm SuperFin i bazują na mikroarchitekturze Willow Cove.

Zmiany przekładają się nie tylko na wzrost wydajności, ale również na poprawę efektywności energetycznej. Dodatkowo możemy liczyć na wsparcie dla PCI-Express 4.0, Wi-Fi 6/6E i Thunderbolt 4.

Intel przygotowuje wydajniejsze procesory Tiger Lake-H

Do tej pory Intel ujawnił tylko jednostki Tiger Lake H35, a więc słabsze modele o współczynniku TDP 35 W, które nadają się do kompaktowych laptopów do gier. Problemem okazała się dosyć słaba specyfikacja (szczególnie na tle nowych modeli Ryzen 5000). Wiemy jednak, że w planach są też wydajniejsze modele Tiger Lake H45.

Według nieoficjalnych przecieków, producent planuje wprowadzić do oferty cztery kolejne jednostki: Core i5-11400H, Core i7-11800H, Core i9-11900H oraz Core i9-11980HK.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP (cTDP) Tiger Lake-H45 Core i9-11980HK* 8/16 ??? / 5 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 16 MB Intel Xe 45 W Core i9-11900H* 8/16 ??? DDR4-3200

LPDDR4x-4267 16 MB Intel Xe 45 W Core i7-11800H* 8/16 ??? DDR4-3200

LPDDR4x-4267 16 MB Intel Xe 45 W Core i5-11400H* 6/12 ??? DDR4-3200

LPDDR4x-4267 12 MB Intel Xe 45 W Tiger Lake-H35 Core i7-11375H 4/8 3,3/5,0 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 12 MB Intel Xe 35 W (28 W) Core i7-11370H 4/8 3,3/4,8 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 12 MB Intel Xe 35 W (28 W) Core i5-11300H 4/8 3,1/4,4 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 8 MB Intel Xe 35 W (28 W) *specyfikacja nieoficjalna

Dokładna specyfikacja nowych modeli jeszcze nie jest znana. Wiemy, że Core i5-11400H oferuje 6 rdzeni, a Core i7-11800H, Core i9-11900H oraz Core i9-11980HK dysponują już 8 rdzeniami (ten ostatni dodatkowo wyróżnia się odblokowanym mnożnikiem, więc będzie mógł być podkręcony).

Warto dodać, że jednostki Tiger Lake H45 oferują też 20 linii PCI-Express 4.0, co będzie można wykorzystać do podłączenia nowych kart graficznych oraz superszybkiego nośnika SSD M.2.

Wydajniejsze procesory mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym kwartale (a to oznacza, że doczekamy się też prezentacji nowych laptopów do gier). Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać.

Źródło: Intel, Twitter @ momomo_us

