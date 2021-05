Mówi się, że Core i7-11700K to jeden z najciekawszych procesorów z generacji Intel Rocket Lake. Jak jest w rzeczywistości? Ostatnio mieliśmy okazję to sprawdzić.

Podczas premiery nowej generacji procesorów Intela mieliśmy okazję przetestować dwa modele – Core i9-11900K oraz Core i5-11600K. Sporo osób zastanawia się jednak nad wyborem innych jednostek, a jedną z najciekawszych propozycji wydaje się Core i7-11700K.

Specyfikacja procesora Intel Core i7-11700K

Core i7-11700K oferuje specyfikację zbliżoną do modelu Core i9-11900K. Do dyspozycji oddano 8 rdzeni i 16 wątków, 16 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, a także dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 (w trybie Gear1 natywnie obsługuje częstotliwość 2933 MHz). Oprócz tego przewidziano układ graficzny UHD Graphics 750 (w bliźniaczym modelu Core i7-11700KF grafika została wyłączona).

Model Intel Core i7-11700KF Intel Core i7-11700K Intel Core i9-11900KF Intel Core i9-11900K/KF AMD Ryzen 7 5800X Generacja Rocket Lake-S

Cypress Cove / 14 nm Rocket Lake-S

Cypress Cove / 14 nm Rocket Lake-S

Cypress Cove / 14 nm Rocket Lake-S

Cypress Cove / 14 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 8/16 8/16 Taktowanie 3,6 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,8 GHz Maksymalne taktowanie Boost 5,0 GHz 5,0 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 4,7 GHz Pamięć L2 8x 512 KB 8x 512 KB 8x 512 KB 8x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB 32 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny - UHD 750 - UHD 750 - Linie PCIe 20x PCIe 4.0 20x PCIe 4.0 20x PCIe 4.0 20x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TAK TDP 125 W 125 W 125 W 125 W 105 W Cena 1750 zł 1850 zł 2500 zł 2800 zł 2000 zł

Różnica sprowadza się do taktowania – w modelu Core i7-11700K zegary wynoszą 3,6 – 5,0 GHz, a w Core i9-11900K jest to 3,5 – 5,3 GHz. W obydwóch przypadkach pozostawiono odblokowany mnożnik, dzięki czemu można pokusić się o przetaktowanie jednostki (wg naszych obserwacji potencjał jest podobny – przy dobrym chłodzeniu można uzyskać 5,0 – 5,1 GHz na wszystkich rdzeniach).

Wydajność procesora Intel Core i7-11700K

Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na sprawdzenie Core i7-11700K, więc wykonaliśmy tylko kilka szybkich testów.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 18486 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265 Intel Core i7-11700K (8C/16T) 14796 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 12614 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 11206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) 1674 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 Intel Core i7-11700K (8C/16T) 1577 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 1367 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 1306

Core i7-11700K w procesorowym benchmarku Cinebench R23 uzyskuje tylko trochę gorsze wyniki względem Core i9-11900K – możemy liczyć na świetną wydajność jednowątkową i przyzwoite osiągi w teście wielowątkowym. Warto jednak zaznaczyć, że „i-siódemka” jest prawie o 1000 złotych tańsza (!).

Core i7-11700K w rankingu procesorów

Nowy procesor pojawił się także w naszym rankingu procesorów – to miejsce, gdzie możecie w szybki sposób sprawdzić specyfikację danego modelu i porównać jego osiągi z innymi jednostkami.

Core i7-11700K wydaje się dobrą propozycją dla osób, które szukają podstawy do budowy wydajnego i nowoczesnego komputera (bardziej opłacalną propozycją jest Core i7-11700KF bez zintegrowanej grafiki – trzeba go jednak połączyć z samodzielną kartą graficzną, którą… obecnie trudno dorwać). Nie mieliśmy jednak okazji przeprowadzić testów w grach, więc póki co trudno nam coś na ten temat powiedzieć. W ofercie konkurencji w podobnej cenie można znaleźć model Ryzen 7 5800X.

Jak oceniacie nowy model Intela? Myślicie, że jest warty swojej ceny?

Źródło: inf. własna