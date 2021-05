Intel Core i5-11400

Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda… procesor w kamerze termowizyjnej? Teraz możecie to sprawdzić! Fritzchens Fritz opublikował interesujący filmik, który przedstawia działanie procesora Intel Rocket Lake.

Procesor Intel Rocket Lake w kamerze termowizyjnej

Fritzchens Fritz posłużył się tutaj modelem Core i5-11400, a więc jednym ze słabszych modeli z generacji Rocket Lake – układ został wyposażony w 6 rdzeni/12 wątków, 12 MB pamięci podręcznej L3 oraz zintegrowaną grafikę UHD Graphics 730.

Na potrzeby testów zdemontowano odpromiennik ciepła i pozostawiono odkryte krzemowe jądro. Do utrzymania stabilności konieczne było jednak wyłączenie technologii Hyper Threading, instrukcji AVX i zintegrowanej grafiki, zmniejszenie taktowania procesora do 800 MHz i pamięci RAM do 1333 MHz, a do tego obniżono napięcie zasilające VCCSA o 200 mV.

Efekty wyglądają magicznie. Podczas jednowątkowego obciążenia, na obrazie z kamery termowizyjnej dało się zidentyfikować poszczególne rdzenie procesora (bardziej spostrzegawczy mogą też zidentyfikować rozmieszczenie nieaktywnych rdzeni).

Doświadczenie należy traktować jako ciekawostkę, która pewnie zainteresuje największych nerdów entuzjastów sprzętu komputerowego. Wcześniej podobny eksperyment Fritzchens Fritz przeprowadził na mobilnym procesorze AMD Ryzen 3 4300U (Renoir-U).

Źródło: Twitter @ Fritzchens Fritz, YouTube @ FritzchensFritz