Premiera procesorów Intel Rocket Lake-S zbliża się coraz większymi krokami, a to oznacza coraz więcej przecieków na temat wydajności nowych jednostek. W sieci pojawiły się kolejne testy topowego przedstawiciela nowej serii.

11. generacja procesorów Intela ma wprowadzić powiew świeżości na rynku komputerów. Układy Rocket Lake-S bazują na nowej mikroarchitekturze - , która ma przełożyć się na znaczący wzrost wydajności (producent deklaruje 19% wzrostu współczynnika IPC). Dodatkowo doczekamy się nowej, wydajniejszej grafiki z generacji Xe oraz wsparcia dla interfejsów PCI-Express 4.0 i USB 3.2 Gen2x2.

Specyfikacja procesora Intel Core i9-11900K

Wprawdzie na sklepową premierę modeli Rocket Lake musimy jeszcze trochę poczekać, ale niektórzy już teraz mają dostęp do próbek inżynieryjnych procesorów. Niedawno pisaliśmy o testach modelu Core i7-11700K, a teraz mamy dla was testy Core i9-11900K, czyli topowego przedstawiciela serii (to następca modelu Core i9-10900K).

Model Intel Core i7-10700K Intel Core i9-10900K Intel Core i7-11700K* Intel Core i9-11900K* Generacja

(Mikroarchitektura/litografia) Comet Lake-S

(Skylake / 14 nm) Comet Lake-S

(Skylake / 14 nm) Rocket Lake-S

(Cypress Cove / 14 nm) Rocket Lake-S

(Cypress Cove / 14 nm) Rdzenie/wątki 8/16 10/20 8/16 8/16 Taktowanie bazowe 3,7 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz Taktowanie Turbo Boost 2.0 5,1 GHz 5,3 GHz 5,0 GHz 5,3 GHz Pamięć L2 8x 256 KB 10x 256 KB 8x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 16 MB 20 MB 16 MB 16 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630 UHD 630 Xe Xe Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 20x PCie 4.0 20x PCie 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TDP 125 W 125 W 125 W 125 W Cena 1500 złotych 2100 zł ??? ??? * specyfikacja nieoficjalna

Specyfikacja procesora nie powinna być dla Was zaskoczeniem. Jednostka też została wyposażona w 8 rdzeni i 16 wątków, ale pracuje z wyższymi zegarami – te mają sięgać nawet 5,3 GHz. Entuzjastów zainteresuje odblokowany mnożnik, który pozwala na dodatkowe podkręcanie taktowania.

Testy procesora Intel Core i9-11900K

Testy przeprowadzono na inżynieryjnej wersji procesora (ES), a wyniki porównano do dwóch jednostek konkurencji: 8-rdzeniowego/16-wątkowego modelu Ryzen 7 5800X (Zen 3) i 8-rdzeniowego/16-wątkowego modelu Ryzen 7 5700G w wersji ES (Zen2 + grafika Vega). Warto jednak dodać, że Core i9 został podkręcony do 5,2 GHz na wszystkich rdzeniach, a Ryzeny fabrycznie przyspieszone za pomocą funkcji Precision Boost Overdrive.

W teście CPU-Z nowy model Intela bez problemu pokonał modele konkurencji – dotyczy to zarówno testu pojedynczego rdzenia, jak i wykorzystania wszystkich dostępnych wątków.

Podobnie wygląda sytuacja w testach Cinebench. Core i9-11900K jest szybszy w renderowaniu za pomocą jednego i wielu rdzeni (wyjątkiem jest starszy test Cinebench R15, gdzie Ryzen 7 5800X okazuje się minimalnie szybszy w teście jednowątkowym).

Testy w v-ray, Blenderze i x264 benchmark ponownie bez zaskoczenia – topowy model Intela wypadł dużo lepiej od 8-rdzeniowych/16-wątkowych jednostek AMD.

W grach nie wygląda już to tak dobrze. W Wolfenstein Youngblood, Total War: Three Kingdoms, PUBG, Cyberpunk 2077, Hitman 3 i Assasin's Creed Valhalla oferuje osiągi zbliżone do modelu Ryzen 7 5800X, a w League of Legends jest wyraźnie słabszy.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do recenzji Core i9-11900K na kanale 二斤自制 w serwisie YouTube (tylko ostrzegamy, bo pani mówi po chińsku i możecie jej nie zrozumieć).

Intel Core i9-11900K odniesie sukces?

Wiele na to wskazuje, że nowy procesor Intela może być poważnym zagrożeniem dla 8-rdzeniowych jednostek AMD. Zaprezentowane wyniki należy jednak traktować z przymrużeniem oka, bo odnoszą się do testowej wersji układu (po oficjalnej premierze mogą się zmienić).

Czy Core i9-11900K odniesie sukces? Dużo w tej kwestii będzie zależeć od jego wyceny (a ta póki co nie jest nam znana). Pozostaje więc czekać do przyszłego miesiąca, gdy modele Rocket Lake oficjalnie zadebiutują na rynku.

Źródło: YouTube @ 二斤自制, Twitter @ harukaze5719

