Intel i AMD coraz mocniej konkurują na rynku procesorów. Kto jednak przejmie tytuł króla wydajności? Wygląda na to, że zwycięzca jest tylko jeden… a przynajmniej tak twierdzi sam Intel.

Jesteśmy po premierze procesorów AMD Ryzen 7000, ale przed nami jeszcze premiera modeli Intel Core 13. generacji. Obydwaj producenci będą walczyć o tytuł króla rankingu wydajności.

Intel Core i9-13900K vs AMD Ryzen 9 7950X – porównanie wydajności

O tytuł nowego króla wydajności powalczy 24-rdzeniowy/32-wątkowy Intel Core i9-13900K (kosztujący około 3500 zł) i 16-rdzeniowy/32-wątkowy AMD Ryzen 9 7950X (kosztujący około 4200 zł).

Model Intel Core i9-13900K AMD Ryzen 9 7950X Podstawka Intel LGA 1700 AMD AM5 Rdzenie/wątki

(połączenie P-/E-Core) 24/32

(8/16 + 16/16) 16/32 Pamięć L3 36 MB 64 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-5600 DDR5-5600 TDP (max TDP) 125 W (251 W) 170 W (230 W) Cena 3500 zł 4200 zł

Co prawda na niezależne testy będziemy musieli poczekać do jutra (czwartek), ale w sieci pojawiły się zdjęcia z tajnej konferencji Intela, gdzie zaprezentowano wyniki wewnętrznych testów producenta.

Producent chwali się, że Core i9-13900K wypada lepiej w zastosowaniach związanych z tworzeniem treści (mowa tutaj o edycji zdjęć, edycji wideo oraz modelowaniu 2D i 3D). Warto jednak zwrócić uwagę, że w testach Photoshop nowa "i-dziewiątka" może być zbliżona lub nawet trochę słabsza od topowego Ryzena.

W grach Core i9-13900K też na ogół ma być lepszy – w większości tytułów mówimy o przewadze na poziomie kilkunastu procent, aczkolwiek są tytuły, gdzie przewaga jest mniejsza lub nawet jednostka wypada ciut słabiej względem 7950X.

Testy Intela pokazują, że Core i9-13900K może przejąć tytuł króla wydajności. Należy jednak brać pod uwagę, że to testy Intela, więc mogą one pokazywać sprzęt w sprzyjających warunkach i/lub testach. Do tego dochodzi przecież różnica w cenie układów (13900K jest dużo tańszy). Jak będzie w rzeczywistości? Tego dowiemy się jutro, gdy opublikujemy testy Core i9-13900K. Szykujcie się na starcie mocarzy.

Źródło: VideoCardz