Stęskniliście się za mistrzostwami Intel Extreme Masters? Jeśli tak, to mamy dla Was dobrą wiadomość – jedna z najważniejszych imprez dla graczy w przyszłym roku wraca do katowickiego Spodka.

Pandemia pokrzyżowała plany organizatorom wielu imprez technologicznych, również jeżeli chodzi o mistrzostwa Intel Extreme Masters (IEM) – rok temu zawody odbyły się bez udziału publiczności, a w tym roku zdecydowano się na rozegranie ich tylko w formie online.

Intel Extreme Masters wraca do Spodka

Mamy jednak dobre wieści – mistrzostwa Intel Extreme Masters wracają do katowickiego Spodka. Turniej IEM Katowice 2022 będzie rozgrywany z udziałem publiczności.

Szczegóły na temat imprezy jeszcze nie zostały ujawnione - póki co wiemy tylko tyle, że przyszłoroczna edycja zawodów odbędzie się w dniach 25 - 27 lutego 2022 roku.

Możemy zatem podejrzewać, że Katowice ponownie staną się stolicą e-Sportu, do której zjadą się fani elektronicznej rozrywki z całego świata. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nas też tam nie zabraknie.

IEM Katowice 2022 to jeden z kluczowych turniejów nowo ogłoszonego cyklu ESL Pro Tour, który przebudowuje strukturę turniejową CS:GO, stawiając na prostszy format i wydarzenia organizowane w formie offline. Pula nagród IEM Katowice 2022 to ponad milion dolarów, natomiast łączna pula nagród obejmująca wszystkie turnieje ESL Pro Tour to 5 milionów dolarów (!).

Katowice chcą organizować IEM do 2023 roku

Decyzja nie powinna nas dziwić. Pandemia powoli odpuszcza, więc największe imprezy technologiczne zaczynają wracać do normalnego trybu. W przypadku zawodów Intela sprawa rozbija się też o współpracę z miastem – warto bowiem zauważyć, że Katowice już w 2018 roku zadeklarowały chęć organizowania imprezy przez kolejne 5 edycji (czyli do 2023 roku). Miasto ma wydać na ten cel łącznie 12,5 mln złotych.

Źródło: Intel, BIP UM Katowice