Grasz w Teamfight Tactics i twierdzisz, ze jesteś najlepszy? Udowodnij to w turnieju ROG Summoners Arena i zgarnij gamingowego laptopa ASUS w nagrodę.

Rusza największy turniej gamingowy w Polsce: ROG Summoners Arena

Ponad tysiąc graczy z Polski spróbuje swoich sił w Teamfight Tactics (set 5.5) i powalczy o ultrawydajnego laptopa gamingowego ASUS ROG Strix SCAR 15 z topową kartą graficzną, superszybkim wyświetlaczem, inteligentnym chłodzeniem i łącznością Wi-Fi 6. Tak pokrótce przedstawia się ROG Summoners Arena – największy turniej gamingowy tego typu, organizowany przez ASUS Republic of Gamers.

„ASUS Republic of Gamers to nie tylko sprzęt, to społeczność – powiedział Marcin Czech z ASUS Polska. – Od ponad 15 lat [...] nie tylko tworzymy sprzęt z myślą o graczach, ale również realizujemy różne projekty skierowane do tej stale rosnącej grupy, w tym projekty e-sportowe. Stąd właśnie turniej ROG Summoners Arena, jako ukłon w kierunku fanów Team Fight Tactics i naszej marki, a dodatkowo okazja do zgarnięcia świetnego laptopa, który na pewno pomoże w e-sportowym rozwoju”.

ROG Summoners Arena – jak, gdzie, kiedy?

Turniej rusza 27 września. Pierwszym, trwającym do 1 października etapem, będą otwarte kwalifikacje, w których udział może wziąć każdy. Pamiętaj tylko, by najpóźniej 25 września zarejestrować się na oficjalnej stronie wydarzenia ROG Summoners Arena. Miejsc jest 1024, więc powinno ci się udać załapać, jeśli masz tylko na to ochotę.

W kwalifikacjach wyłonieni zostaną najlepsi gracze i następnie – między 7 a 17 października – rozegrana zostanie faza finałowa. Od ćwierćfinałów mecze będą transmitowane na żywo, więc na dobre rozpoczną się także atrakcje dla kibiców. Przygotowane zostanie specjalne studio, a komentatorami będą między innymi Maciej „Kezman” Gramacki i Wojtek „simplywojtek” Cetner.

Wszystko to prowadzi nas do wielkiego finału, który odbędzie się 23 października. Tego dnia okaże się, kto jest najlepszym polskim graczem w Teamfight Tactics i kto zgarnie najcenniejsze nagrody z puli o wartości około 20 tysięcy złotych, w tym laptopa ASUS ROG Strix SCAR 15.

