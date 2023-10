Niskie ceny, do których mogliśmy już przywyknąć, niebawem przestaną obowiązywać - to ostatni dzwonek, aby skorzystać z okazji i zaopatrzyć się w dobrze wyceniony i bardzo wydajny sprzęt dla graczy. Podpowiemy, na które oferty warto zwrócić szczególną uwagę.

Płatna współpraca z marką Intel

Obecnie już coroczne wydarzenie zwane Intel Gamer Days powoli dobiega końca - dokładnie rzecz biorąc akcja zakończy się tym razem z dniem 15 października 2023. O różnych ciekawych promocjach związanych z ich przebiegiem informowaliśmy od początku jej trwania (5 października), kiedy to Paweł wskazał, które z procesorów Intel są w szczególności warte uwagi z punktu widzenia graczy. Kolejnego dnia również Paweł przyjrzał się propozycjom z procesorami Intel na rynku mobilnym, co pośrednio doprowadziło do powstania wideorecenzji wyjątkowo dobrze wycenionego laptopa ASUS TUF Gaming F15, za którą odpowiada wyżej podpisany. Ostatecznie przyjrzeliśmy się również najnowszym kartom graficznym Intel ARC, w tym dopiero co wydanej na rynek ARC A580, która ma wszelkie szanse podbić najniższy segment cenowy dla graczy.

Okazje, którymi warto się przyjrzeć bliżej z okazji Intel Gamer Days 2023

Te wszystkie oferty nadal są aktywne i można z nich skorzystać odwiedzając np. pasaż przygotowany przez Komputronik, ale również Media Expert lub nawet X-Kom. Okazuje się jednak, że nie tylko my dojrzeliśmy w tych okazjach białe kruki - a tak można powiedzieć o tym, co wyłapał Techmate i opublikował w swoim zwięzłym filmie. Mowa oczywiście o ACER NITRO 5 - kliknijcie w poniższy filmik, aby dowiedzieć się więcej.

Trudno się z jego słowami nie zgodzić (może poza kwestią obsługi HDR przez ten model...) - szybki procesor Intel Core i5-11400H (ten sam, co w polecanym przez nas ASUSie) tym razem połączono z RXT 3060 (6 GB vRAM) i większą, 17-calową matrycą IPS. W filmie przedstawiono wyniki testów i faktycznie brzmią one zachęcająco! Laptopa znajdziecie w Media Expert w cenie obniżonej do 4750 zł - co ciekawe dostępna jest też opcja z RTX 3050, tak jak w polecanym przez nas ASUSie). We wszystkich opisanych przypadkach promocja jest ograniczona nie tylko czasowo, ale zapewne również dostępnością tak dobrze wycenionych sprzętów, zatem lepiej nie czekać do ostatniej chwili!

