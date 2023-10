Procesor to jeden z najważniejszych elementów w komputerze do grania. Jaki model wybrać? Warto zwrócić uwagę na modele Intel Core 12. i 13. generacji, które sprawdzą się z zestawach do gier e-Sportowych, ale też wydajnych konfiguracjach dla graczy i twórców treści.

Składanie komputera do gier wymaga doboru odpowiednich części. Kluczową kwestię odgrywa tutaj nie tylko karta graficzna, która oczywiście ma największy wpływ na osiągi sprzętu, ale także sam procesor – jednostka ma spory wpływ na wydajność i funkcjonalność całego zestawu.

Jaki procesor wybrać? Sporą popularnością cieszą się procesory Intel. Szczególnie dobrze wypadają najnowsze modele Core 12. generacji (Core 12000 - nazwa kodowa Alder Lake) i Core 13. generacji (Core 13000 - nazwa kodowa Raptor Lake). Podpowiadamy dlaczego warto zwrócić uwagę na te jednostki i które modele będą dobrym wyborem przy budowie gamingowego komputera.

Dlaczego procesor Intel Core 12. i 13. generacji?

Procesory Intel Core 12. i 13. generacji to najnowszy sprzęt w ofercie producenta, na którym warto się skupić przy składaniu nowoczesnego komputera do gier.

Jednostki bazują na hybrydowej architekturze, która łączy dwa typy rdzeni – wydajne P-Core i efektywne E-Core. Takie połączenie zapewnia bardzo dobre osiągi, nie tylko w typowo procesorowych zastosowaniach, nastawionych na większą liczbę rdzeni, ale też w scenariuszach korzystających z mniejszej liczby wątków (jak np. gry).



Nowe generacje procesorów bazują na hybrydowej architekturze, która zapewnia dobre osiągi w zastosowaniach jedno- i wielowątkowych

Najnowsza generacja procesorów Intel Core 13000 (Raptor Lake) wprowadza usprawnienia, które przekładają się na jeszcze lepszą wydajność

W przypadku niektórych modeli z 13. generacji producent zwiększył liczbę rdzeni w danym segmencie wydajnościowym, a do tego wprowadził usprawnienia w architekturze i podniósł taktowanie. Ma to istotne znaczenie dla graczy, bo zmiany oczywiście przekładają się na jeszcze lepsze osiągi.

W ofercie producenta znajdziemy modele z odblokowanym mnożnikiem (dopisek K), które można dodatkowo podkręcić i uzyskać jeszcze lepsze osiągi. Warto jednak pamiętać, że podkręcanie sprzętu zalecane jest bardziej doświadczonym użytkownikom (zainteresowanych odsyłamy do poradnika jak podkręcić procesor). Do tego Intel nie gwarantuje, że odblokowany model będzie oferować jakikolwiek potencjał na przetaktowanie, więc często jest to po prostu loteria (uzależniona też od innych podzespołów – chłodzenia, płyty głównej).



Płyta główna ASUS TUF Gaming Z790-Plus WIFI D4 to jeden z tańszych modeli z chipsetem Intel Z790 pod tańsze pamięci DDR4 RAM

Nowe procesory Intela to też nowoczesna platforma, która pozwoli na zbudowanie przyszłościowego zestawu. Jednostki współpracują z płytami głównymi z podstawką LGA 1700 – mamy tutaj do wyboru modele z serii 600 i 700 (nowsze zwykle są bardziej dopracowane i oferują lepsze możliwości).

W zależności od modelu, płyty zapewniają obsługę dla starszych pamięci DDR4 RAM lub nowszych DDR5 RAM. Do tego przewidziano wsparcie dla magistrali PCI-Express 5.0, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie potencjału przyszłych kart graficznych (w niektórych, lepszych modelach można też podłączyć superszybkie dyski SSD NVMe pod PCIe 5.0 x4).

To jednak nie wszystko! Graczy powinna ucieszyć szybka łączność – w płytach pod nowe procesory Intela powszechne stały się karty sieciowe 2.5G LAN, a w niektórych modelach przewidziano też bezprzewodowe Wi-Fi 6, 6E lub nawet 7. Nierzadko producenci stosują też bardzo dobre układy dźwiękowe z dodatkowymi przetwornikami DAC.

Jaki procesor Intel do komputera do gier?

Jaki procesor Intela będzie dobrym wyborem dla gracza? Wszystko zależy od przeznaczenia komputera. Warto jednak wybrać taki sprzęt, który nie ograniczy możliwości innych komponentów, ale też nie będzie przepłacony.



Intel Core i5-12400 to starszy model, który nadal stanowi ciekawą propozycję do budowy tańszych komputerów do grania

W przypadku komputera do gier e-Sportowych nie trzeba od razu kupować topowego sprzętu. Bez problemu sprawdzą się tutaj modele ze średniej półki, które zapewniają dobre osiągi, a do tego są dostępne w niewygórowanych cenach.

Bardzo dobrym wyborem będzie Core i5-12400 (lub wersja bez zintegrowanej grafiki - Core i5-12400F) – to starszy model z 6 rdzeniami/12 wątkami, który nadal zapewnia przyzwoite możliwości. Dokładając nieco gotówki można zdecydować się na modele Core i5-12600K lub Core i5-13400 (lub ich wersje bez zintegrowanej grafiki – Core i5-12600KF i Core i5-13400F), które zapewniają nieco lepsze możliwości. Producent przewidział 10 rdzeni/16 wątków (w modelu 12600K/KF można je dodatkowo podkręcić).



Intel Core i5-13600K to obecnie jeden z najlepszych procesorów do grania za około 1500 zł

Wymagający gracze oczekują lepszego sprzętu. W komputerze do nowszych gier zwykle znajdzie się wydajniejsza karta graficzna, więc konieczne staje się dobranie wydajniejszego procesora. Nie trzeba jednak od razu porywać się na topowe jednostki.

Świetnie wypadają modele Core i5-13500 i Core i5-13600K (lub wersja bez integrowanej grafiki – Core i5-13600KF). Model 13500 jest dostępny w przyzwoitej cenie, więc może być dobrym kompromisem między ceną a wydajnością. 13600K/KF bazuje na nowszej architekturze i zapewnia bardzo dobre osiągi. Nie bez znaczenia jest też większa liczba rdzeni, co przekłada się na lepsze możliwości w procesorowych, wielowątkowych zastosowaniach, co będzie miało znaczenie np. dla twórców treści. Dodatkowym atutem jest możliwość podkręcania, aczkolwiek warto już zaopatrzyć się w porządne chłodzenie, co dodatkowo podnosi koszt zakupu komputera.



Intel Core i9-13900K kosztuje około 3000 zł, ale jego osiągi spełnią oczekiwania wymagających graczy i twórców treści

Spora grupa graczy zajmuje się także profesjonalnym tworzeniem treści. W takim przypadku warto postawić na topowe modele, które zapewniają bardzo dobre osiągi w grach i procesorowych zastosowaniach.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na modele Core i7-13700K i Core i9-13900K (lub wersje bez zintegrowanej grafiki – Core i7-13700KF i Core i9-13900KF). To topowe jednostki, które zapewniają topowe możliwości w grach, a do tego świetnie sprawdzają się przy tworzeniu treści. Core i7-13700K/KF oferuje 16 rdzeni/24 wątki, a Core i9-13900K/KF 24 rdzenie/32 wątki. Entuzjaści mogą zdecydować się na podkręcenie sprzętu, ale konieczne będzie tutaj użycie bardzo dobrego chłodzenia (np. chłodzenia wodnego). Mówimy już o bardzo dobrym, ale też bardzo drogim sprzęcie.

Intel? Będzie pan zadowolony

Nowe procesory Intel to świetna propozycja do budowy komputera do gier. Jednostki oferują bardzo dobre osiągi, a do tego współpracują z nowoczesną, przyszłościową platformą LGA 1700. Użytkownicy mają możliwość wyboru najróżniejszych płyt głównych, począwszy od tanich, podstawowych modeli, po topowe sprzęty z mnóstwem funkcji. Co więcej, w przyszłości sprzęt będzie można zmodernizować do nowszych, lepszych modeli Core 14. generacji.

Jeśli planujecie zakup takiego procesora, teraz jest do tego bardzo dobra okazja. 5 października w dużych sklepach z komputerami (Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD i x-kom) startuje akcja Intel Gamers Day, gdzie przewidziano świetne promocje na zakup układów Core 12. i 13. generacji, a także opłacalnych pakietów: procesora od razu z płytą główną. Co więcej, przy zakupie wybranych modeli dodatkowo można załapać się na promocję z darmowymi grami Assassin's Creed Mirage i Nightingale.

