Zakup laptopa zawsze jest trudną decyzją. W sklepach znajdziemy całą gamę urządzeń, które oferują różne parametry. Podpowiadamy dlaczego warto zainteresować się modelami z procesorami Intel – taki sprzęt spełni oczekiwania zarówno graczy, jak i twórców treści.

Płatna współpraca z marką Intel

Laptopy ewoluują i stają się coraz doskonalszymi urządzeniami. Słabe strony sprzętu, które kojarzymy sprzed kilku-kilkunastu lat, odeszły w zapomnienie. Mało tego, dożyliśmy czasów, gdy laptop bez problemu może być alternatywą dla komputera stacjonarnego – dotyczy to także urządzeń przeznaczonych do grania, czy wydajnych stacji roboczych do tworzenia treści.

Wybór laptopa jednak wcale nie jest takim prostym zdaniem. Na rynku znajdziemy całą gamę urządzeń, które różnią się podzespołami, oferowanymi funkcjami i innymi parametrami. Podpowiadamy, dlaczego warto zwrócić uwagę na modele z procesorami Intel i jaki sprzęt będzie tutaj najlepszym wyborem.

Dlaczego laptop z procesorem Intel?

Spora część laptopów dostępnych w sklepach bazuje właśnie na procesorach firmy Intel – dotyczy to zarówno podstawowych modeli do domu, biznesowych komputerów do pracy, ale też wydajnych urządzeń typowo do grania czy tworzenia treści. Szczególnie warto zwrócić uwagę na nowsze konstrukcje oparte o procesory Intel Core 12. i 13. generacji – układy wprowadziły rewolucję, która przekłada się na zwiększenie osiągów, lepszą funkcjonalność sprzętu, ale też na poprawę efektywności energetycznej i dłuższy czas pracy na baterii.



Procesory Intel Core 13. generacji podzielono na kilka segmentów, które zostały przystosowane do różnych typów laptopów



Hybrydowa architektura zapewnia bardzo dobre osiągi w zastosowaniach jednowątkowych i wielowątkowych

W najnowszych procesorach producent zastosował nowoczesną, hybrydową architekturę, która łączy dwa typy rdzeni (wydajne typu P-Core i energooszczędne typu E-Core). Taka konstrukcja przekłada się na bardzo dobrą wydajność w zastosowaniach korzystających z mniejszej liczby wątków (np. gier), ale też w przypadku wymagających, procesorowych zadań (np. tworzenia treści). Co więcej, w niektórych nowszych układach 13. generacji zwiększono liczbę rdzeni i usprawniono architekturę, dzięki czemu laptopy oferują jeszcze lepsze możliwości.

Nie bez znaczenia jest też funkcjonalność platformy. Laptopy oferują obsługę szybkich, uniwersalnych portów Thunderbolt 4, a także zapewniają wsparcie dla szybkiej, bezprzewodowej łączności Wi-Fi 6E i standardu Bluetooth LE Audio. Co więcej, nowsze jednostki HX, HK i H oferują też wsparcie dla magistrali PCI-Express 5.0, dzięki czemu pozwalają wykorzystać np. potencjał superszybkich dysków SSD NVMe pod PCIe 5.0 x4.



Standard Intel EVO wymaga od laptopa spełnienia szeregu wymogów, dzięki czemu użytkownik ma gwarancję porządnego sprzętu

Nowa generacja laptopów to też rozwinięcie platformy Intel EVO, która ma za zadanie lepiej przystosować laptopy do oczekiwań odbiorców – mogą oni liczyć na bardzo dobrą wydajność, funkcjonalność, a także usprawnienia pod kątem budowy samych urządzeń. Najnowsza wersja standardu, wprowadzona przy okazji premiery układów Intel Core 13. generacji, jest jeszcze bardziej restrykcyjna, więc powinna lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Intel bardziej skupił się na łączności i zabezpieczeniach sprzętu.

Ciekawostką jest również technologia Intel Unison, która pozwala połączyć laptopa z urządzeniami mobilnymi (z systemem Android lub iOS). Możliwe jest wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych, wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, ale też odbieranie powiadomień z telefonu. Taka funkcja daje możliwość lepszej współpracy smartfona lub tableta z laptopem.

No dobra, to jaki sprzęt wybrać?

Dostępność laptopów z procesorami Intel jest naprawdę spora, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Producent przygotował kilka segmentów układów, które zostały przystosowane do różnych zastosowań. Warto jednak pamiętać, że producenci różnie podchodzą do tworzenia sprzętu, więc dany procesor może różnie funkcjonować w laptopie.



Dobry, nowoczesny laptop może być smukły, lekki i elegancki

Twórcy treści, którzy często pracują poza domem, powinni zwrócić uwagę na laptopy wykorzystujące energooszczędne procesory Intel z serii U (np. Core i7-1365U lub Core i7-1265U) i P (np. Core i7-1270P lub Core i7-1360P).

To nowoczesne modele, które zostały zaprojektowane typowo pod kątem kompaktowych laptopów. Sprzęt łączy dobre osiągi oraz lekką i smukłą budowę, więc świetnie sprawdzi się w podróży. Wybór laptopów jest spory – począwszy od podstawowych, codziennych modeli, a skończywszy na porządnych, biznesowych ultrabookach.



Niektórzy producenci chwalą się w gamingowych laptopach dodatkowo podniesionymi zegarami procesora

Wymagający gracze oczekują lepszych osiągów, ale nie trzeba od razu decydować się na drogie, topowe konstrukcje. Świetną propozycją będą modele z serii H (np. Core i5-13500H lub Core i5-12450H) lub HX (np. Core i7-13650HX lub Core i7-12650HX).

Mówimy o najwydajniejszych odmianach procesorów które zapewniają bardzo dobre osiągi. Warto jednak zaznaczyć, że takie układy mają spore wymagania dotyczące chłodzenia i zasilania, więc sprawdzą się głównie w większych, gamingowych konstrukcjach. Kluczową kwestią będą limity mocy i jakość zastosowanego chłodzenia.



Najwydajniejsze laptopy do gier mają już większe gabaryty

Nowe generacje procesorów Intela zapewniają jeszcze więcej rdzeni, więc świetnie sprawdzą się także w mobilnych stacjach roboczych do grania i tworzenia treści. Można tutaj sięgnąć po te same modele z serii H i HX, które zostały zaprojektowane do grania.

Oczekujący jeszcze lepszych osiągów, a przy tym dysponujący większym budżetem, mają możliwość wybrania konstrukcji z topowymi procesorami – np. 16-rdzeniowym Core i9-12900HX czy nawet 24-rdzeniowym Core i9- 13900HX. Sprzęt kosztuje ogromne pieniądze, ale jego możliwości w procesorowych zastosowaniach są nieocenione (przy czym warto jeszcze zwrócić uwagę na konstrukcję laptopa i tego jak dobrze potrafi wykorzystać potencjał takiego procesora).

Laptop z procesorem Intel? Teraz jest dobra okazja do zakupu

W sklepach znajdziemy całą gamę laptopów, więc mniej doświadczeni użytkownicy mogą mieć problem z wyborem odpowiedniego modelu. Warto zwrócić uwagę na modele z najnowszymi procesorami Intel Core 12. i 13. generacji – takie jednostki sprawdzą się w kompaktowych modelach do tworzenia treści, laptopach do grania, ale też w wydajnych, mobilnych stacjach roboczych. Układy Intela oferują dobrą wydajność, a do tego zapewniają świetną funkcjonalność. Dużo oczywiście zależy też od samej konstrukcji laptopa (w przypadku kompaktowych modeli cenną wskazówką może być certyfikat Intel EVO).

Warto dodać, że teraz będzie bardzo dobra okazja do zakupu takich laptopów. W sklepach Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD i x-kom startuje akcja Intel Gamers Days, dzięki której będzie można kupić taki sprzęt w niższych cenach. Mało tego! Przy zakupie wybranych modeli dodatkowo można załapać się na promocję z darmowymi grami Assassin's Creed Mirage i Nightingale. To dobra okazja, by zaopatrzyć się w nowoczesny sprzęt, a przy tym zaoszczędzić nieco gotówki i zgarnąć nowe gierki. To jak, przekonani?

