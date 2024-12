Intel ma problemy. Pat Gelsinger odesłany na emeryturę

Pat Gelsinger odchodzi na emeryturę po czterech latach zasiadania na stanowisku dyrektora generalnego firmy Intel. Pojawiają się jednak informacje, że otrzymał on propozycję ustąpienia ze stanowiska.

Ostatnie miesiące nie są najłatwiejsze dla firmy Intel. Na początku tego roku ujawniła, że jego dział zajmujący się produkcją chipów poniósł w 2023 roku stratę operacyjną w wysokości 7 miliardów dolarów. W ramach planu redukcji kosztów o 10 mld dol. firma zdecydowała się w sierpniu zwolnić ponad 15 000 pracowników.

Problemy z procesorami Core 13. i 14. generacji i słaby odbiór nowych modeli Core Ultra 200 także wpłynął na kondycję finansową firmy. Jak można było się domyślać, ma to wpływ także na zmiany kadrowe.

Pat Gelsinger odchodzi z Intela

Pat Gelsinger, weteran branży technologicznej, rozpoczął swoją karierę w Intelu, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój procesorów Itanium. Na początku 2021 r. objął on stanowisko dyrektora generalnego firmy. Jego kadencja nie trwała jednak długo. Firma Intel opublikowała informację prasową, w której ogłosiła, że dyrektor generalny, Pat Gelsinger, przechodzi na emeryturę po 40-letniej karierze w firmie. Jednocześnie poinformowano, że Gelsinger zrezygnował również z członkostwa w zarządzie.

Zarząd Intela rozpocznie poszukiwania nowego dyrektora generalnego. Tymczasem na stanowisko współdyrektorów generalnych zostali mianowani dwaj doświadczeni liderzy: David Zinsner i Michelle Johnston Holthaus. Holthaus została również mianowana na nowo utworzone stanowisko dyrektora generalnego Intel Products (, grupy obejmującej Client Computing Group (CCG), Data Center and AI Group (DCAI) oraz Network and Edge Group (NEX)).

Frank Yeary, niezależny przewodniczący zarządu Intel, zostanie tymczasowym przewodniczącym wykonawczym w okresie przejściowym. Struktura kierownictwa Intel Foundry pozostaje niezmieniona.

Zarząd podjął decyzję o usunięciu prezesa?

Yeary w komunikacie prasowym wspomina, że "Pat spędził lata kształtowania w Intelu, a następnie powrócił w krytycznym dla firmy momencie w 2021 roku. Jako lider Pat pomógł uruchomić i ożywić produkcję procesową, inwestując w najnowocześniejszą produkcję półprzewodników, jednocześnie niestrudzenie pracując nad napędzaniem innowacji w całej firmie."

Ani Intel, ani Gelsinger nie podają powodów decyzji zmian na stanowisku dyrektora generalnego. Można jednak podejrzewać, że miała ona związek z nienajlepszą kondycją firmy.

rozwiń

Według serwisu Bloomberg, Pat Gelsinger tak naprawdę został zmuszony do odejścia ze stanowiska. Podczas spotkania z zarządem, w celu omówienia postępów Intela w nadrabianiu zaległości w stosunku do konkurencji i odzyskaniu utraconych udziałów w rynku, miał on dostać propozycję odejścia na emeryturę lub usunięcia ze stanowiska. Wybrał więc odejście na emeryturę.