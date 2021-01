Bob Swan objął pozycję tymczasowego dyrektora generalnego w styczniu 2019 roku, po tym jak w niejasnych okolicznościach ze stanowiska ustąpił Brian Krzanich. Okazuje się, że nowy prezes też długo nie zagrzał miejsca u „niebieskich”.

Początkowo o sprawie poinformował serwis CNBC, ale ostatecznie doniesienia potwierdził też sam Intel - Bob Swan ma ustąpić ze stanowiska prezesa 15 lutego, a jego miejsce zajmie Pat Gelsinger - dotychczasowy prezes firmy VMWare (chociaż wcześniej przez 30 lat pracował dla Intela).

BREAKING: Intel CEO Bob Swan to step down effective February 15; VMWare's Pat Gelsinger to replace him - sources (via @DavidFaber)https://t.co/XLPp4Dgass