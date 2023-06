Premiera platformy AMD AM5 już za nami, ale producent najwyraźniej nie zamierza porzucać starszych płyt głównych z gniazdem AM4. W sieci pojawiły się przecieki o nowym procesorze – Ryzen 5 5600X3D, który może być królem tanich komputerów do gier.

AMD Ryzen 7 5800X3D pod płyty główne AM4 to obecnie jeden z najlepszych procesorów do gier. Na tym jednak nie koniec. Wygląda jednak na to, że producent planuje wprowadzić na rynek też nieco słabszy model – Ryzen 5 5600X3D.

AMD szykuje nowy procesor do gier

Użytkownik chi11eddog opublikował na Twitterze pierwsze informacje dotyczące specyfikacji modelu Ryzen 5 5600X3D (100-100001176WOF). Wprawdzie to nieoficjalne informacje, ale źródło jest znane z wiarygodnych przecieków dotyczących nowego sprzętu.

Model AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X3D AMD Ryzen 7 5800X3D Generacja Zen 3 Zen 3 Zen 3 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 Taktowanie/Boost 3,7/4,6 GHz 3,3/4,4 GHz 3,4/4,5 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 6x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 32 + 64 MB Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP 65 W ? 105 W Cena 730 zł ? 1500 zł

Nowy procesor miałby oferować podobną specyfikację do modelu Ryzen 5 5600X – do dyspozycji oddano 6 rdzeni/12 wątków, ale o nieco niższym taktowaniu. Wersja X3D oferowałaby jednak większą pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu – dzięki zastosowaniu technologii 3D V-Cache byłoby jej aż 96 MB (zamiast 32 MB). Współczynnik TDP pozostaje nieznany.

Najlepszy tani procesor do gier?

Zwiększona pojemność pamięci podręcznej w modelu Ryzen 5 5600X3D powinna przełożyć się na lepsze osiągi w grach (tak jak w modelu Ryzen 7 5800X3D). Jeśli taki model rzeczywiście powstaje (a lista nowych oznaczeń procesorów sugeruje, że tak - byłby to model w wersji WOF, czyli bez dodawanego chłodzenia), teoretycznie moglibyśmy otrzymać ciekawą propozycję do budowy tańszych komputerów do gier (co istotne, korzystającą też z tańszych płyt głównych i pamięci RAM). W praktyce dużo będzie tutaj zależeć od realnej wydajności i wyceny procesora. Osobną kwestią pozostaje też odbiór procesora pod starą platformę...

Źródło: Twitter @ chi11eddog, Twitter @ momomo_us