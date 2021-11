Procesory Intel Alder Lake zaskakują świetnymi osiągami, ale nadal cechuje się wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Sytuacja może się zmienić przy okazji premiery kolejnej generacji układów Raptor Lake.

Modele Core 13-ej generacji (Raptor Lake) mają zastąpić obecną, 12-tą generację Core (Alder Lake) – nadal będziemy mieli do czynienia z hybrydową architekturą, ale producent planuje zwiększyć liczbę rdzeni, przebudować pamięć podręczną i zastosować szybszy kontroler pamięci RAM.

Wersje dla komputerów stacjonarnych mają obsługiwać pamięci DDR4 i DDR5. Co więcej, będą one kompatybilne z obecnymi płytami głównymi z podstawką LGA 1700.

Procesory Intel Raptor Lake będą pobierać mniej mocy

Okazuje się, ze to jednak nie koniec rewelacji! Układy mają korzystać z technologii DLVR, która może mieć istotne znaczenie przy zasilaniu jednostek i obniżyć ich zapotrzebowanie na energię elektryczną. Szczegóły działania technologii opisano w patencie “Digital Linear Regulator Clamping Method and Apparatus” (ostrzegamy, że to dosyć skomplikowana lektura).

Najprościej mówiąc, DLVR (Digital Linear Voltage Regulator) to cyfrowy liniowy regulator napięcia, który ma wspomagać podstawowy regulator napięcia (umieszczony np. na płycie głównej). Rozwiązanie obniża napięcie wejściowe dla procesora, co pozwala zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Wstępne testy producenta wyglądają wyjątkowo obiecująco - obniżenie napięcia o 160 mV ma przekładać się na około 20-25% mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Co więcej, obniżenie napięcia o 21% ma przekładać się na jakieś 7% wzrostu wydajności procesora.

Na ten moment nie wiadomo, w których wersjach procesorów Raptor Lake pojawi się technologia DLVR (być może tylko w mobilnych). Na szczegóły dotyczące nowego rozwiązania będziemy musieli poczekać do przyszłego roku, gdy nowe jednostki oficjalnie pojawią się na rynku.

Źródło: FreePatentsOnline, VideoCardz