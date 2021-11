Wzrost zainteresowania kopaniem kryptowalut ma istotny wpływ na kryzys na rynku kart graficznych. Wygląda na to, że podobna sytuacja może nas czekać także na rynku procesorów – wszystko przez kryptowalutę Raptoreum, która ostatnio mocno zyskuje na popularności.

Nowa kryptowaluta Raptoreum

Raptoreum (RTM) to nowa kryptowaluta, która ma zapewniać bezpieczne i szybkie transakcje. Co ważne, twórcy zastosowali tutaj specjalny algorytm GhostRider, która obniża efektywność kopania na wyspecjalizowanych układach ASIC i FPGA.

Na czym najlepiej kopać Raptoreum? Okazuje się, że świetnie sprawdzają się tutaj procesory z dużą pojemnością pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) – nawet starsze modele typu AMD Ryzen 9 3900X (4800 H/s) czy Ryzen 9 3950X (6100 H/s) wypadają tutaj lepiej od nowiutkiego Intel Core i9-12900K (3700 H/s). Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę efektywność energetyczną takiej platformy.

Ile można zyskać? Rabid Mining opublikował filmik, na którym pochwalił się farmą z dwoma procesorami Ryzen 9 3950X i sześcioma Ryzen 9 3900X – według wyliczeń z października, inwestycja ma się zwrócić w około 284 dni (teraz pewnie jeszcze szybciej).

Kryptowaluta Raptoreum zyskuje na popularności – czeka nas kryzys z procesorami?

No właśnie, w ostatnim czasie Raptoreum mocno zyskuje na wartości – pod koniec października kurs RTM wynosił około 0,01 dolara, a obecnie jest to już ponad 0,02 dolara (mówimy więc o 2-krotnym wzroście w kilkanaście dni!).

Duży wzrost wartości przyciąga górników, którzy coraz chętniej budują koparki z procesorami AMD. Zachodzi więc obawa, że będą oni masowo wykupywać sprzęt, co może doprowadzić do podobnego kryzysu, z jakim mamy do czynienia na rynku kart graficznych.

Redakcja El Chapuzas Informático odwiedziła jedną z farm, gdzie górnicy podpięli 28 komputerów z procesorami AMD Ryzen 9 3900X.

Mało tego! Wiemy, że AMD przygotowuje się do wydania modeli Ryzen z technologią 3D V-Cache, które zaoferują jeszcze większą pojemność pamięci podręcznej. Jeżeli zainteresowanie kryptowalutą się utrzyma, nowe procesory mogą być łakomym kąskiem dla górników.

A może konieczne byłoby tutaj wprowadzenie odpowiednich regulacji, jakie ostatnio zaproponowali szwedzcy urzędnicy?

Źródło: Bitcoin Press, YouTube @ Rabid Mining, YouTube @ ElChapuzasTV, VideoCardz