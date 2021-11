Procesory AMD Ryzen świetnie wypadają nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale też w laptopach. Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i już pracuje nad kolejnymi generacjami układów Ryzen 7000 i 8000.

Procesory Ryzen 5000H (Cezanne-H) okazały się hitem laptopów do gier i mobilnych stacji roboczych. Na początku przyszłego roku spodziewamy się modeli Ryzen 6000H (Rembrandt-H), które mają bazować na ulepszonej architekturze Zen3+ – pozwoli to jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę w kwestii wydajności i efektywności energetycznej.

AMD Ryzen 7000 i 8000 – pierwsze informacje o procesorach dla laptopów

To jednak nie koniec planów AMD, bo właśnie poznaliśmy szczegóły dotyczące serii Ryzen 7000 na bazie architektury Zen 4 (5 nm) – według przecieków użytkownika Greymon55, w planach producenta mają być dwie generacje układów: Phoenix-H i Raphael-H.

Modele Ryzen 7000 Phoenix-H zaoferują maksymalnie 8 rdzeni/16 wątków przy współczynniku TDP poniżej 40 W (czyli będą odpowiednie dla mniejszych laptopów, gdzie nie będzie możliwości montażu rozbudowanego chłodzenia). W przypadku modeli Ryzen 7000 Raphael-H producent udostępni nawet 16 rdzeni/32 wątki, ale jednostki mają cechować się współczynnikiem TDP na poziomie co najmniej 45 W (czyli będą wymagać lepszego chłodzenia).

W przypadku serii Ryzen 8000 spodziewamy się modeli Strix Point, które wprowadzą hybrydowe połączenie rdzeni na bazie architektur Zen 5 (3 nm) i Zen 4D (5 nm). Dodatkowo w komputerach stacjonarnych mają pojawić się modele Granite Ridge, które będą korzystać z architektury Zen 5 (do produkcji jednostek zostaną wykorzystane litografie 3 nm i 6 nm, co może sugerować, że też będziemy mieli do czynienia z hybrydową konstrukcją).

Co prawda jeszcze za wcześnie, by mówić cokolwiek o osiągach jednostek (modele Ryzen 7000 zapewne zadebiutują w 2023 roku, a Ryzen 8000 w 2024 roku), ale przecieki wskazują na mocno zaawansowane plany rozwoju procesorów. Co ważne, wiele wskazuje na to, że kolejne generacje będą wprowadzać istotne zmiany w budowie jednostek, co powinno przełożyć się na konkretny progres względem wydajności/efektywności energetycznej.

