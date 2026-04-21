UE zmienia zasady gry. Smartfony będą łatwiejsze w naprawie

Jeszcze niedawno wymiana baterii w telefonie oznaczała wizytę w serwisie i spory koszt. Niedługo to się zmieni. Parlament Europejski wprowadza nowe prawo, które może odwrócić tę logikę i sprawić, że wymiana stanie się równie prosta jak zmiana baterii w pilocie.

W ciągu ostatnich lat smartfony i tablety stały się coraz bardziej dopracowane pod względem wyglądu i konstrukcji. Smukłe obudowy i jednolite bryły sprawiły jednak, że wiele z nich trudno dziś w ogóle rozebrać bez specjalistycznego sprzętu. Dotyczy to szczególnie elementu, który najszybciej się zużywa – baterii (całe szczęście nie brakuje dobrych modeli z pojemną baterią).

Teraz w Europie pojawiają się regulacje, które mogą zmienić ten kierunek. Zamiast całkowicie zamkniętych konstrukcji, producenci będą musieli uwzględniać rozwiązania pozwalające na łatwiejszą wymianę jednego z kluczowych komponentów urządzenia.

Nowe zasady wchodzą do gry

Unia Europejska wprowadziła regulacje, które zmienią sposób projektowania urządzeń elektronicznych. O planowanych zmianach mówiło się już w 2023 r., jednak dopiero teraz poznaliśmy szczegóły – od lutego 2027 r. smartfony, tablety oraz telefony bezprzewodowe będą musiały umożliwiać łatwy demontaż i wymianę baterii.

Co istotne, nie chodzi o powrót do “prymitywnych” rozwiązań sprzed lat. Chodzi o sytuację, w której przeciętny użytkownik – bez specjalistycznej wiedzy – będzie w stanie samodzielnie wymienić baterię bez ryzyka uszkodzenia sprzętu.

Koniec monopolu serwisów?

Jedną z największych zmian może być ograniczenie zależności od autoryzowanych serwisów. W wielu przypadkach wymiana baterii ma być możliwa przy użyciu zwykłych narzędzi albo takich, które producent musi dołączyć do zestawu. To oznacza potencjalne obniżenie kosztów utrzymania urządzeń i wydłużenie ich życia.

Choć temat brzmi jak ukłon w stronę użytkowników, regulacja ma też drugi wymiar – środowiskowy. Łatwiejszy demontaż baterii oznacza lepszy recykling i mniejszą ilość elektrośmieci. UE chce w ten sposób uporządkować cały cykl życia baterii – od produkcji, przez użytkowanie, aż po utylizację.

Efekt domina na świecie

Historia pokazuje, że gdy Unia Europejska wprowadza nowe standardy techniczne, często wychodzą one poza jej granice. Tak było choćby z USB-C, który stał się globalnym punktem odniesienia. Dlatego eksperci przewidują, że również tym razem zmiany nie zatrzymają się na Europie. Producenci mogą zdecydować się na jeden projekt urządzeń na cały świat, co oznacza, że łatwiejsze w naprawie baterie trafią także na inne rynki.

Na pierwszy rzut oka to tylko techniczny szczegół. W praktyce jednak może to być jedna z największych zmian w świecie elektroniki od lat. Jeśli regulacje wejdą w życie w obecnym kształcie, smartfony przestaną być urządzeniami “na kilka lat”, a zaczną być projektowane z myślą o dłuższym życiu. Oczywiście pod warunkiem, że ograniczeniem nie będzie niewystarczająca wydajność lub brak wsparcia oprogramowania.

