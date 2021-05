Premiera procesorów Intel Alder Lake to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku. Co prawda do wydania jednostek pozostało jeszcze trochę czasu, ale w sieci pojawiły się informacje na temat jednej z przygotowanych próbek inżynieryjnych.

Procesory Intel Alder Lake zostały zapowiedziane już jakiś czas temu, ale ciągle czekamy na ich premierę. W międzyczasie w sieci pojawiło się też sporo nieoficjalnych informacji dotyczących możliwości układów.

Nowe jednostki (12. generacja Core) mają wyróżniać się hybrydową budową – w jednym układzie znajdziemy wydajniejsze rdzenie Golden Cove i słabsze Gracemont. Dodatkowo możemy oczekiwać wsparcia dla pamięci DDR5 RAM, a także obsługi magistrali PCI-Express 5.0.

Wersje dla komputerów stacjonarnych (Alder Lake-S) będą korzystać z nowej podstawki LGA 1700 (Socket V). Konieczne zatem będzie wykorzystanie nowych płyt głównych z chipsetami z serii 600.

Specyfikacja procesora Intel Alder Lake

Igor Wallossek z serwisu Igors’LAB dotarł do specyfikacji technicznej jednej z próbek inżynieryjnych nowego procesora (ES2). Układ został oznaczony jako Core-1800, co najpewniej odnosi się do bazowego taktowania jednostki (ostatecznie najpewniej ulegnie ono zmianie).

Co oferuje procesor nowej generacji? Układ został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków Golden Cove i 8 rdzeni/8 wątków Gracemont (łącznie udostępniono 16 rdzeni i 24 wątki). Bazowe taktowanie wynosi 1800 MHz, natomiast w trybie Turbo Boost może ono wzrosnąć maksymalnie do 4600 MHz dla wydajniejszych rdzeni i 3400 MHz dla słabszych rdzeni.

Procesor charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 125 W. Warto jednak zauważyć, że długotrwały limit mocy (PL2) wynosi tutaj aż 228 W (to trochę mniej niż w przypadku odblokowanych modeli Rocket Lake – tam współczynnik PL2 wynosi 251 W).

Ujawniona specyfikacja daje ogląd na możliwości sklepowych wersji procesorów. Jak będzie w praktyce? O tym mamy przekonać się w przyszłym kwartale, gdy pierwsze modele Alder Lake pojawią się na rynku.

Źródło: Igors’LAB, Videocardz

