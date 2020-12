Ciągle czekamy na premierę kart graficznych Intel Xe. Choć do pojawienia się nowych modeli pozostało jeszcze trochę czasu, producent już pochwalił się pierwszymi próbkami akceleratorów dla serwerów.

Raja Koduri, szef działu kart graficznych Intela, niedawno pochwalił się na Twitterze zdjęciami pierwszej karty graficznej Xe HP (a właściwie akceleratora obliczeniowego, bo konstrukcja została zaprojektowana z myślą o centrach danych).

Exciting to see these next to each other. Intel's first data center GPU that's in production, between Xe HP GPUs that are sampling to customers. We have ways to go, but an incredible journey so far. the incredible team at Intel 2020 is a memorable year for GPU technology pic.twitter.com/2fsJvVeDOK