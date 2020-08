Ciągle czekamy na premierę kart graficznych Intel Xe, które mają stawić czoła konkurencyjnym konstrukcjom Nvidii i AMD. Mamy jednak pierwsze konkrety - podczas konferencji Architecture Day 2020 producent zdradził sporo szczegółów o nowych układach.

Wiemy, że rodzina Xe będzie obejmować różne segmenty rynku – począwszy od energooszczędnych układów Xe-LP, przez karty graficzne do grania XP-HPG, a skończywszy na akceleratorach dla centrów danych (Xe-HP) i superkomputerów (Xe-HPC).

Raja Koduri, pełniący funkcję szefa działu kart graficznych, zdradził także, że w większości wersji zostanie wykorzystany proces technologiczny 10 nm SuperFin/10 nm Enhanced SuperFin, ale produkcją niektórych układów zajmie się zewnętrzna firma (nie wymieniono jej nazwy, ale najprawdopodobniej chodzi o TSMC).

Intel Xe LP – najbardziej podstawowe modele

Układy Xe-LP (Low Power) zostały zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, gdzie kluczową kwestią jest niski pobór energii elektrycznej.

Konstrukcja korzysta z ulepszonych silników dekodowania i wyświetlania, dzięki czemu użytkownicy będą mogli skorzystać z nowych funkcji - producent wspomina o przechwytywaniu, strumieniowaniu i wyostrzaniu obrazu. Pojawią się też nowe sterowniki, które mają zoptymalizować wydajność grafiki.



Grafika Intel Server GPU (SG1)

Wiemy, że grafika Xe-LP zostanie zintegrowana w nadchodzących procesorach Tiger Lake – udostępniono tutaj maksymalnie 96 jednostek wykonawczych (EU). Architektura LP jest obecna również w testowym układzie DG1 i grafice dla serwerów SG1.

Karty graficzne do grania – Intel Xe HPG

Nas najbardziej powinny interesować układy Xe-HPG (High Performance Gaming), które znajdą zastosowanie w kartach graficznych do grania – podobno mamy tutaj do czynienia z czymś pomiędzy układem Xe-LP a Xe-HP.

Producent potwierdził, że jego grafika zaoferuje sprzętowe wsparcie dla technologii ray tracing. Wiemy również, że układy HPG będą współpracować z pamięciami GDDR6 – szef działu kart graficznych jasno dał do zrozumienia, że w tym segmencie są one lepszą propozycją niż kości HBM2 (nie jest tajemnicą, że miał on na myśli grafiki Radeon Fury i Vega, które projektował za czasów pracu w AMD).

Kiedy karty graficzne pojawią się w sklepach? Intel podobno już dysponuje działającymi układami Xe HPG. Zainteresowani kartami będą jednak musieli uzbroić się w cierpliwość, bo premiera modeli Xe HPG spodziewana jest dopiero w 2021 roku.

Akceleratory Intel Xe HP i Xe HPC

Na koniec najpotężniejsze układy graficzne Xe HP (High Power) i Xe HPC (High Performance Computing), które są projektowane typowo z myślą o segmencie profesjonalnym – mają one służyć nie tyle do wyświetlania grafiki, co przyspieszania obliczeń w serwerach, centrach danych i superkomputerach.

BFP - big ‘fabulous’ package pic.twitter.com/e0mwov1Ch1 — Raja Koduri (@Rajaontheedge) June 25, 2020

Modele Xe HP korzystają z kilku połączonych jąder krzemowych (jednego, dwóch lub czterech), które zostaną połączone magistralą EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge). Topowa konfiguracja oferuje aż 2048 (4x 512) jednostek wykonawczych (EU).

Podczas konferencji producent zaprezentował potencjał grafiki Xe HP na przykładzie transkodowania 10 pełnych strumieni wideo w jakości 4K przy 60 kl./s, a także możliwości skalowania konfiguracji z kilkoma jądrami krzemowymi. Widać olbrzymi potencjał takiej konstrukcji.

W przypadku układów Xe HPC (jednym z nich ma być zapowiedziany układ Ponte Vecchio) producent zastosuje technologię Foveros, która pozwala na warstwową budowę układów. Poszczególne bloki będą łączone ulepszoną magistralą CO-EMIB.

Intel stawia wyzwanie Nvidii i AMD

Intel jest pewny swoich produktów i jasno pokazuje, że układy Xe mają opanować wszystkie segmenty rynku i pokonać dwóch głównych konkurentów - Nvidię i AMD. Co z tego wyjdzie? Jeszcze nie wiadomo, bo nie znamy szczegółów np. na temat odnośnie wydajności. Czekamy więc na kolejne informacje "niebieskich".

