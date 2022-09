Karty graficzne Intel Arc coraz bliżej. Producent potwierdził informacje o wydajniejszych modelach Arc A750 i Arc A770 – sprzęt może nie będzie zaliczać się do demonów wydajności, ale za to ma konkurować opłacalnością.

Podczas konferencji Intel Innovation 2022 dostaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące premiery kart graficznych Intel Arc A7 - nowych kartach graficznych dla graczy. Wracamy do tematu, bo ostatnio pojawiły się tutaj nowe informacje o specyfikacji, wydajności i opłacalności sprzętu.

Specyfikacja karty graficznej Intel Arc A770 – topowy model z nowej serii

Model Intel Arc A770 to topowy przedstawiciel nowej serii, który był już prezentowany podczas konferencji Intel Innovation 2022.

Karta bazuje na układzie graficznym Intel Alchemist ACM-G10 z 4096 jednostkami cieniującymi i 32 rdzeniami Xe. Oprócz tego, w zależności od wersji, udostępniono 8 GB lub 16 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Ceny podstawowych wersji kart z 8 GB pamięci VRAM mają zaczynać się od 329 dolarów (to poziom GeForce RTX 3060), natomiast wersja referencyjna Limited Edition z 16 GB pamięci będzie kosztować 349 dolarów.

Testy karty graficznej Intel Arc A770

Producent chwali się, że karta Arc A770 8GB ma oferować dużo lepszą opłacalność względem konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060 (chodzi o porównanie wydajności względem ceny).

Przewaga ma być znacząca i w rozdzielczości 1080p na ustawieniach ultra i w rozdzielczości 1440p na ustawieniach wysokich. Warto jednak zauważyć, że w sporadycznych przypadkach lepszą opłacalność zaoferuje konkurent.

Specyfikacja karty graficznej Intel Arc A750 – opłacalny model dla graczy

Bardzo ciekawie prezentuje się też model Intel Arc A750. To słabszy model, który ma zadowolić grających w rozdzielczości 1080p i 1440p.

Producent zastosował ten sam układ graficzny Intel Alchemist ACM-G10, ale obciętej wersji – oferuje on 3584 jednostki cieniujące i 28 rdzeni Xe. Karta dysponuje 8 GB pamięci wideo GDDR6 256-bit.

Cena tutaj wydaje się dużo bardziej atrakcyjna, bo ceny kart mają zaczynać się od 289 dolarów. Nowa konstrukcje powinna się plasować między modelami GeForce RX 3050 a GeForce RTX 3060.

Wydajność karty graficznej Intel Arc A750

Intel Arc A750 to model z nieco niższego segmentu. Nie oznacza to, że nie zadowoli on graczy - producent twierdzi, że karta poradzi sobie z grami w rozdzielczości 1080p i 1440p.

Według testów producenta, Intel Arc A750 ma zaoferować podobną wydajność do modelu GeForce RTX 3060. Testy przeprowadzono w rozdzielczości 1440p na ustawieniach wysokich.

Warto tutaj zwrócić uwagę na stosunek opłacalności - Intel Arc A750 pod tym kątem ma wypadać dużo lepiej niż konkurencyjny GeForce RTX 3060 (w rozdzielczości 1080p i 1440p).

Model Intel Arc A310 Intel Arc A380 Intel Arc A580 Intel Arc A750 Intel Arc A770 8GB Intel Arc A770 16GB Generacja Alchemist Alchemist Alchemist Alchemist Alchemist Alchemist Układ graficzny ACM-G11

(TSMC N6) ACM-G11

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) Jednostki cieniujące 768 1024 2048 3584 4096 4096 Rdzenie Xe 6 8 16 28 32 32 Taktowanie GPU 2000 MHz 2000 MHz 1700 MHz 2050 MHz 2100 MHz 2100 MHz Pamięć wideo 4 GB GDDR6 64-bit 6 GB GDDR6 96-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 15 500 MHz 15 500 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 124 GB/s 186 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 560 GB/s TBP 75 W 75 W 175 W 225 W 225 W 225 W Cena ??? $139 ??? $289 $329 $349

Kiedy premiera kart graficznych Intel Arc A770 i A750?

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się 12 października, gdy modele Arc A770 i A750 oficjalnie trafią do sprzedaży (wiemy, że swoje wersje planuje wypuścić firma ASRock). Jeszcze nie wiadomo kiedy miałby pojawić się średni model Arc A580 i budżetowy Arc A310.

Przy okazji warto dodać, że do modeli Arc A770 i A750 producent będzie dorzucać całkiem niezły komplet gier: Call of Duty: Modern Warfare II, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Gotham Knights i The Settlers.

Źródło: Intel