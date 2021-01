Firma Cradlewise opracowała ciekawe łóżeczko dla dziecka wyposażone w sztuczną inteligencję.

Znaczna część młodych rodziców wie, jak dużym luksusem potrafi być sen i odpoczynek. Wraz z pojawieniem się dziecka, nadchodzi wiele nieprzespanych nocy. Pisaliśmy już o pomyśle Forda na inteligentne łóżeczko symulujące jazdę samochodem, a teraz może pomóc też sztuczna inteligencja, która zadba o ukołysanie malucha zanim ten zacznie płakać.

Jak działa inteligentne łóżeczko dla dziecka od Cradlewise?

W pałąku nad łóżeczkiem znajduje się wbudowana kamera. Umożliwia obserwację dziecka, a sztuczna inteligencja uczy się wzorców snu i reakcji. Dzięki temu, łóżeczko uruchomi się automatycznie kiedy maluch zacznie się budzić. Wtedy lekkie podskakiwanie ułatwi ponowne zaśnięcie, po czym mechanizm wyłączy się automatycznie. Młodym melomanom można również odtworzyć muzykę i różne ulubione dźwięki.

Takie rozwiązanie ma szansę stać się wybawieniem dla wielu rodziców, których dzieci kategorycznie odciągają od snu dłuższego niż kilka minut. Po pewnym czasie, kiedy łóżeczko nauczy się wzorów zachowań, będzie można włączyć spersonalizowane ustawienia, które sprawdzą się najlepiej.

Wygląd łóżeczka jest prosty i estetyczny: jasne kolory z drewnianymi elementami. Producent reklamuje je jako idealne dla dzieci do 24 miesiąca życia. Można regulować wysokość, by dostosować je do wieku dziecka.

Do dyspozycji rodziców jest również dedykowana aplikacja, za pomocą której można z dowolnego miejsca sterować funkcjami łóżeczka. Umożliwia również włączenie obrazu wideo i zerknięcia, czy u maluszka wszystko w porządku. Zawiera też dokładną analizę snu.

Urządzenie można zamówić w przedsprzedaży na stronie Cradlewise.

Źródła: Cradlewise, engadget

