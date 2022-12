Sklepy na każdym kroku proponują klientom zainstalowanie aplikacji lojalnościowej. Do tej pory jednak ich największą zaletą były ewentualne promocje. W przyszłości jednak może być ona niezbędna, aby w ogóle zrobić zakupy.

Aplikacje lojalnościowe sklepów przekonują na razie tylko promocjami

Rabaty na zakupy, personalizowane oferty - i to właściwie wszystko, co obecnie mogą zaoferować aplikacje lojalnościowe sklepów. Do ich instalowania jesteśmy zachęcani na każdym kroku, ale w żaden sposób nie jest to wymuszane. Wkrótce jednak może się to zmienić, a to za sprawą inteligentnych wózków sklepowych, do których odblokowania niezbędny będzie smartfon.

Czy to oznacza, że sklepy pod pozorem umożliwienia klientom wygodnych dużych zakupów wymuszą przekazanie swoich danych do dalszego wykorzystania w aplikacji?

Inteligentne wózki sklepowe do odblokowania przez smartfona

Projekt smart wózków sklepowych powstaje we współpracy marki Wanzl z dostawcą technologii lokalizowania i cyfrowego zabezpieczania przedmiotów. Firmy zamierzają połączyć siły i stworzyć wózki sklepowe, które można odblokować przy użyciu technologii NFC w smartfonie.

Obecnie wykorzystywany sposób odpięcia wózka sklepowego poprzez włożenie w niego monety jest daleki od „nowoczesności”. Nie można tego jednak powiedzieć o NFC, które na dobre zapisało się w codzienności wielu z nas choćby z uwagi na płatności zbliżeniowe smartfonem.

Inteligentny wózek sklepowy Wanzl. Oblokowanie może być w pełni elektroniczne lub hybrydowe - z wykorzystaniem klasycznej monety lub żetona

Robisz duże zakupy i potrzebujesz wózka? Zainstaluj aplikację

Tym sposobem smartfony każdego z nas, kto korzysta z różnych sklepów do robienia dużych zakupów mogą z czasem zapełnić się mnóstwem dodatkowych aplikacji. Jeśli inteligentne wózki sklepowe wejdą do powszechnego obiegu, każdy sklep może wymusić na kliencie zainstalowanie aplikacji, która umożliwi odblokowanie wózka - i zrobienie wygodnych zakupów.

Uniwersalne narzędzie w postaci jednej aplikacji, która będzie działać w każdym sklepie jest opłacalne dla klientów, ale zupełnie odwrotnie wygląda to dla właścicieli sklepów. Należy się zatem spodziewać, że możliwość odblokowania dużego wózka sklepowego może w przyszłości stać się przywilejem tych, którzy zdecydowali się zainstalować aplikację lojalnościową.

To rozwiązanie ma swoje plusy, ale też minusy

Wózki, które do tej pory odblokowujemy w sposób tradycyjny (przy użyciu monety lub specjalnego żetonu) mają tę wadę, że nie są w żaden sposób śledzone i nie dają właścicielowi sklepu żadnych informacji o kliencie.

Inteligentne wózki natomiast oprócz tego, że będą w stanie zapisywać lokalizację, to przekażą szereg istotnych danych, które mogą użyte do profilowania klienta w kontekście oferowania mu spersonalizowanych ofert. Aplikacja nauczy się w jakie dni robisz zakupy, a przy okazji - sprawdzi co kupujesz i ile pieniędzy wydajesz w sklepie w ciągu tygodnia.

Inteligentny wózek, nad którym pracuje Wanzl może być doskonałym źródłem informacji o kliencie, które w dalszej kolejności zostaną wykorzystane do personalizowania ofert specjalnie dobranych dla ciebie - aby przekonać cię do kolejnej wizyty na zakupy.

Jak myślicie, kiedy takie rozwiązanie na dobre pojawi się w sklepach? Bo to, czy w ogóle się pojawi wydaje się być oczywiste. Też tak uważacie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Wanzl