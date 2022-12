Popularny na całym świecie serwis streamingowy ma problem. Netflix nie spełnił oczekiwań i musi zwrócić pieniądze. Niestety dotyczy to tylko reklamodawców, a chodzi o… sprzedaż subskrypcji poniżej oczekiwań.

Sprzedaż na Netfliksie poniżej oczekiwań

Zapowiedziany w październiku, a oficjalnie uruchomiony miesiąc później plan Basic with Ads na Netfliksie miał być odpowiedzią dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na serwisie streamingowym, a jednocześnie nie przeszkadzają im przerywające co kilka minut seans reaklamy.

Gigant wycenił plan z reklamami na $6,99 miesięcznie (ok. 35 zł) i do tej pory jest funkcjonuje tylko na wybranych rynkach. W Polsce Basic with Ads jeszcze nie jest dostępny.

Problemy Netfliksa dotyczą właśnie abonamentu z reklamami. Jego sprzedaż wśród użytkowników nie spełniła oczekiwań, a w związku z tym - reklamodawcy zażądali zwrotu pieniędzy.

Reklamodawcy chcą zwrotu pieniędzy od Netfliksa

Nawet 20% poniżej założeń Netfliksa - o takim braku nowych subskrypcji donosi serwis Digiday.com. Z umowy zawartej pomiędzy reklamodawcami wynika, że serwis streamingowy wraz z końcem każdego kwartału musi zwrócić pieniądze za reklamy, które nie doczekały się emisji.

Część agencji, które reklamowały się na Netfliksie zażądały zwrotu kosztów jeszcze w tym roku, niektóre natomiast przesunęły wypłaty dopiero na pierwsze trzy miesiące 2023 roku.

Zwrot pieniędzy to nie jedyny problem Netfliksa

Niespełnienie oczekiwań sprzedaży nowego planu Basic with Ads to nie jedyny problem streamingowego giganta. Platforma w ostatnim czasie odnotowała pierwszy od dekady spadek w kontekście zainteresowania subskrybentów. Z Netfliksa zrezygnowało wówczas niemal 200 tysięcy subskrybentów.

Plan, który pozwala zaoszczędzić na abonamencie kosztem reklam wyświetlanych co kilka minut materiału oraz okrojonej biblioteki (ale też braku możliwości pobierania treści do pamięci urządzenia) miał w teorii zwiększyć zainteresowanie potencjalnych użytkowników, tymczasem - ubywa ich, a platforma nie spełnia deklaracji złożonych reklamodawcom.

Źródło: Digiday