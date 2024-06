Inteligentny zamek i klucze od Netatmo już wkrótce trafią do sprzedaży. To jeden z tych gadżetów, który z pewnością zainteresuje entuzjastów inteligentnych domów.

Idea smart home na dobre zakorzeniła się w świadomości wielu ludzi. Inteligentny dom to nie tylko wygoda, którą otrzymujemy dzięki najnowszym technologiom, ale i bezpieczeństwo. Nowy produkt od Netatmo łączy oba wspomniane elementy - oto Inteligentny Zamek.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Inteligentny Zamek spełnia normę EN15684, zapewniając najwyższy standard ochrony mechanicznej i elektronicznej. Skonstruowano go w taki sposób, aby zapobiegać fizycznym metodom włamania, takim jak: otwieranie za pomocą wytrychu, przewiercanie, wyrwanie, przecinanie czy wyważanie. Cylinder, zaprojektowany wyłącznie przez firmę Netatmo, wykonany jest z wytrzymałej stali nierdzewnej i zabezpieczony podkładką przeciwprzewierceniową oraz trzema kołkami zabezpieczającymi, co podnosi poziom ochrony.

Inteligentny Zamek zaprojektowano również tak, aby opierał się próbom włamania za pomocą komputera, dlatego nie jest on podłączony do Internetu. Drzwi można otworzyć tylko z bliskiej odległości za pośrednictwem smartfona, używając bezpiecznej i szyfrowanej komunikacji Bluetooth, albo dzięki Inteligentnym Kluczom NFC. W urządzeniu zastosowano również system Secure Element – jedyny, unikalny i zabezpieczony komponent zintegrowany z każdym zamkiem, który autoryzuje wszystkie operacje otwierania, zamykania i rejestracji nowego klucza.

Dwa renomowane podmioty z sektora bezpieczeństwa IT udzieliły swojej rekomendacji inteligentnemu zamkowi. Francuska firma Synacktiv, która jest liderem w dziedzinie bezpieczeństwa ofensywnego, współpracowała z zespołami Netatmo już na początkowych etapach tworzenia inteligentnego zamka. Ich zadaniem było przetestowanie struktury technicznej, dokładna analiza każdej linii kodu oraz identyfikacja ewentualnych słabości w zabezpieczeniach.

Tak zamek, jak i inteligentne klucze stosują zaawansowane technologie i algorytmy kryptograficzne, co ma na celu ochronę przed włamaniem. Oferują one poziom bezpieczeństwa porównywalny do tego, który zapewniają karty bankowe czy biometryczne paszporty. W Niemczech produkt uzyskał certyfikację AV-Test, niezależnego niemieckiego instytutu specjalizującego się w bezpieczeństwie IT. Raport AV-Test stwierdza: "Netatmo Smart Lock i jego klucze okazały się wzorowe w naszych testach i we wszystkich istotnych obszarach testowych – jego solidna konstrukcja w połączeniu z bardzo dobrą implementacją ochrony danych nie pozostawia miejsca na krytykę. Dlatego z przyjemnością przyznaliśmy certyfikat Approved IoT Product”.

Prosta instalacja “zrób to sam”

Smart Door Lock pasuje do drzwi z wkładką euro o maksymalnej grubości 10 cm. Montaż trwa tylko kilka minut i ogranicza się do wymiany pojedynczej śruby. Narzędzie do weryfikacji kompatybilności można znaleźć na stronie internetowej Netatmo.

Dostęp możliwy dzięki Inteligentnym Kluczom

Inteligentny Zamek Netatmo można zamykać i otwierać za pomocą Inteligentnego Klucza, co umożliwia jego użycie w sposób tradycyjny. To rozwiązanie pozwala domownikom zachować dotychczasowe nawyki i umożliwia dostęp do domu osobom, które nie używają smartfonów, takim jak dzieci czy seniorzy. Inteligentne Klucze wykorzystują certyfikowaną technologię NFC i są zabezpieczone zaawansowanymi metodami kryptograficznymi, co czyni je niepodatnymi na podrabianie. W razie zgubienia lub kradzieży kluczy, można je szybko dezaktywować poprzez aplikację Home + Security.

W zestawie znajduje się trzy klucze, ale aplikacja umożliwia dodanie większej liczby kluczy do Inteligentnego Zamka, zależnie od potrzeb użytkownika. Dodatkowe klucze można nabyć w sklepie internetowym Netatmo. Co więcej, jeden Inteligentny Klucz może być używany równocześnie z kilkoma Inteligentnymi Zamkami. Dzięki temu, jeśli w domu są różne wejścia, można zredukować ilość potrzebnych kluczy. Instalacja urządzenia jest szybka i łatwa, polega na wymianie jednej śruby.

Dostęp przy użyciu smartfona

Jest również możliwość zablokowania lub odblokowania drzwi wyposażonych w Inteligentny Zamek Netatmo za pomocą smartfona i aplikacji Home + Security. Użytkownik planujący wyjazd na urlop nie musi już ukrywać kluczy czy przekazywać ich sąsiadowi do opieki nad kotem czy podlewania kwiatów. Może po prostu wysłać zaproszenie przez aplikację Home + Security, przyznając tymczasowy dostęp, który można anulować w każdej chwili. Goście mogą wtedy wejść do mieszkania używając swojego smartfona i pobierając dedykowaną aplikację Home + Guest, co umożliwia dostęp bez konieczności zakładania konta czy tworzenia hasła.

Wydajność i kompatybilność z innymi urządzeniami

Bateria Inteligentnego Zamka Netatmo gwarantuje funkcjonowanie przez ponad rok. Gdy zbliży się termin wymiany baterii, użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie na smartfon. W sytuacji całkowitego wyczerpania baterii, zamek można tymczasowo aktywować dzięki złączu micro-USB, co umożliwi podłączenie zasilania awaryjnego i da czas na wymianę baterii, zapewniając spokój na kolejny rok.

Inteligentny Zamek Netatmo współpracuje także z systemem Apple Home, co pozwala na integrację i tworzenie inteligentnych scenariuszy z innymi kompatybilnymi urządzeniami. Przykładowo, użytkownik może ustawić, aby światło w przedsionku automatycznie się włączało, gdy drzwi wejściowe zostaną odblokowane.

Cena i dostępność

Inteligentny Zamek wraz z Kluczami trafi do sprzedaży w sklepach od 21 czerwca 2024 roku. Producent określił ocenę:

Inteligentny Zamek i Klucze: 1629,99 zł

Zestaw trzech Inteligentnych Kluczy: 449,99 zł

Jeden Inteligentny Klucz: 179,99 zł

Zestaw Przedłużający 45mm: 139,99 zł

Zestaw Przedłużający 50mm: 139,99 zł

Źródło: informacja prasowa