PaintCam to sprytna i czujna bestia. Ta kamera potrafi rozpoznać wroga, co zawdzięcza AI, a w chwili zagrożenia “pociągnie za spust” i wypluje z siebie kulki paintballowe.

Chcąc zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa, dość często spoglądamy łaskawym okiem w kierunku nowych technologii. Na przykład inteligentne gniazdko to nie tylko narzędzie pozwalające oszczędzać, ale i sprytny gadżet, który może odstraszyć potencjalnego złodzieja. Okazuje się, że ciekawych rozwiązań jest więcej. Czy strzelająca kamera, która rozpozna wrogów za pomocą sztucznej inteligencji ma rację bytu? Słoweński start up chce to sprawdzić. Poznajcie PaintCam.

Ani kroku dalej, bo ta kamera zaśpiewa tango!

PaintCam to narzędzie uzbrojone w sztuczną inteligencję oraz mechanizm pozwalający na strzelanie kulkami paintballowymi. Twórcy PaintCam twierdzą, że urządzenie wykrywa zarówno ludzi jak i zwierzęta; dzięki rozpoznawaniu twarzy namierzy potencjalnych intruzów. Jeśli mamy niechcianego gościa, PaintCam wkracza do akcji.

Z jednej strony PaintCam działa jak standardowy alarm dźwiękowy, posiada też laser ostrzegawczy, co najpewniej wystarczy, by spłoszyć niewielkich rozmiarów zwierzę, ale urządzenie potrafi być bardziej sugestywne. W razie potrzeby zaatakuje intruza gazem pieprzowym lub kulkami paintballowymi. Czy to odstraszy np. zdeterminowanego i doświadczonego złodzieja? Z pewnością będzie zdezorientowany.

Czy to w ogóle możliwe i legalne?

System możemy w pełni kontrolować z poziomu aplikacji. Dodajmy do tego dyskretną konstrukcję i mamy całkiem ciekawe urządzenie z kategorii proaktywnej obrony.

Niejasne pozostają kwestie prawne, wszak sztuczna inteligencja doskonała nie jest, a byłoby trochę niezręcznie, gdyby PaintCam zaatakował idącą do szkoły córkę sąsiada.

Źródło: PaintCam, zdjęcie otwarcia: PaintCam