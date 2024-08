Drugi pacjent z wszczepionym implantem Neuralink – podobnie jak pierwszy – spędza czas między innymi w grach komputerowych. Firma Elona Muska pokazuje, jak bardzo zmieniło się życie Alexa.

W marcu 2024 r. Elon Musk poinformował, że jego firma wszczepiła pierwszemu pacjentowi implant Neuralink. 29-letni Noland Arbaugh jest sparaliżowany od barku w dół, a dzięki nowej technologii całkiem dobrze radzi sobie z obsługą komputera – potrafi “siłą umysłu” grać w tak złożone gry jak Civilization VI. Drugi pacjent też nie gardzi wirtualną rozrywką.

Pacjenci z Neuralink mogą grać w gry

I chociaż giganci branży ułatwiają osobom z ograniczoną mobilnością wejście do świata gier (PlayStation Access czy nowe kontrolery Xbox), to nie sprawdzą się one we wszystkich przypadkach. W tych skrajnych “kontrolerem” jest umysł samego pacjenta oraz asystujący mu Neuralink. Dowodem na to jest drugi pacjent, czyli Alex, który spędza czas między innymi w Counter-Strike 2.

Do tej pory Alex korzystał z QuadStick - kontrolera obsługiwanego ustami. Takie rozwiązanie formalnie umożliwiało rozgrywkę w Counter-Strike, lecz olbrzymim utrudnieniem była konieczność przełączania się między trybem poruszania się postaci, a celowania.

Nowe możliwości pacjentów z Neuralink

Alex nie ma kontroli nad kończynami z powodu urazu rdzenia kręgowego. Dzięki Neuralink może z olbrzymim powodzeniem nie tylko grać w gry, ale i zdobywać nowe umiejętności, takie jak projektowanie 3D w Fusion 360.

Implant nie przywraca całkowitej sprawności nad ciałem, lecz namiastka normalności jest dla tych pacjentów z pewnością czymś wyjątkowym. "Link jest dla mnie wielkim krokiem w drodze do odzyskania wolności i niezależności" - mówi Alex na łamach oficjalnej strony Neuralink.

Czy wobec tego implanty Neuralink są w pełni niezawodne? Niestety nie. Chip pierwszego pacjenta uległ częściowej awarii, przez co pogorszyła się precyzja działania (i drugiego pacjenta nie zaobserwowano aktualnie podobnych zmian). To były przejściowe problemy, jednak doskonale utwierdzają wszystkich, dlaczego firma Elona Muska nieustępliwie rozwija i ulepsza swoje narzędzie.

