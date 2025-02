Interfejs mózg-komputer. Meta będzie czytać w myślach

Meta prezentuje modele AI przekształcające aktywność mózgu w tekst Meta. We współpracy z międzynarodowymi badaczami, firma ogłosiła przełomowe osiągnięcia w rozumieniu ludzkiej inteligencji dzięki nowym modelom AI. Czy Meta będzie nam czytać w myślach?

Stosowanie sztucznej inteligencji staje się coraz powszechniejsze i obserwujemy coraz większy udział AI w najnowszych odkryciach. Jak podaje portal TechSpot, gigant technologiczny wraz z zespołem naukowców, poinformował o swoich osiągnięciach w rozumieniu ludzkiej inteligencji dzięki nowym modelom AI. Badania te pozwalają na odczytywanie i interpretację sygnałów mózgowych w celu rekonstrukcji zdań oraz mapowanie procesów przekształcających myśli w słowa.

Nowe możliwości AI

Wynalazek Mety brzmi jak science fiction jednak pierwsze badanie pokazuje zdolność do dekodowania produkcji zdań z nieinwazyjnych zapisów mózgu. Naukowcy z laboratorium FAIR w Paryżu we współpracy z Baskijskim Centrum Kognicji, Mózgu i Języka w San Sebastian dokonali przełomu. Naukowcy wykorzystując magnetoencefalografię (MEG) i elektroencefalografię (EEG), zarejestrowali aktywność mózgu 35 zdrowych ochotników podczas pisania zdań.

System składa się z trzech części: enkodera obrazu, enkodera mózgu i dekodera obrazu. Enkoder obrazu tworzy bogaty zestaw reprezentacji niezależnie od mózgu, a enkoder mózgu uczy się dopasowywać sygnały MEG do tych reprezentacji. Dekoder obrazu generuje obraz na podstawie tych reprezentacji mózgowych.

Przełomowe wyniki badań

Wyniki są imponujące: model AI może dekodować do 80 proc. znaków wpisanych przez uczestników, co jest co najmniej dwukrotnie bardziej efektywne niż tradycyjne systemy EEG. Badania te otwierają nowe możliwości dla nieinwazyjnych interfejsów mózg-komputer, które mogą pomóc w ułatwieniu komunikacji osobom, które utraciły zdolność mówienia.

Drugie badanie koncentruje się na zrozumieniu, jak mózg przekształca myśli w język. Dzięki AI interpretującej sygnały MEG podczas pisania zdań, naukowcy byli w stanie określić momenty, kiedy myśli są przekształcane w słowa, sylaby i litery.

Chociaż technologia ta wykazuje potencjał, przed jej zastosowaniem w klinikach pozostaje wiele wyzwań. Meta planuje poprawić dokładność i niezawodność procesu dekodowania oraz zbadać alternatywne techniki obrazowania mózgu, które są bardziej praktyczne na co dzień. Firma zamierza również rozszerzyć badania na inne procesy poznawcze i potencjalne zastosowania w dziedzinach takich jak opieka zdrowotna, edukacja i interakcja człowiek-komputer.