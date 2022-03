Zmagająca się z rosyjską inwazją Ukraina jest dla internetu Starlink istnym chrztem bojowym. Projektanci terminali klienckich nie przewidzieli, że trafią one w ręce cywili atakowanych przez wojsko. Jak urządzenia sobie radzą i kiedy czynią bycie online śmiertelnie niebezpiecznym?

Od kilku dni terminale Starlink pomagają zaatakowanej Ukrainie utrzymać kontakt ze światem. Nie jest to jednak łączność zawsze bezpieczna, a przerwy w dostępnie do prądu są jej kulą u nogi. Jak aktualizacja oprogramowania ma to zmienić?

Jak działa internet Starlink na wojnie?

Internet Starlink zawitał na Ukrainę przed kilkoma dniami. Miał zapewnić stabilną łączność ze światem i poprawić bezpieczeństwo ludności cywilnej. Wydaje się usługą idealną w obliczu działań wojennych. Jego główna infrastruktura zlokalizowana jest na orbicie okołoziemskiej, więc jej uszkodzenie nie jest więc obecnie szczególnie prawdopodobne.

Pozostają jednak terminale klienckie, które muszą być instalowane w promieniu kilku kilometrów od użytkownika. W obliczu taktyki rosyjskich wojsk okazują się być śmiertelnym zagrożeniem dla ludności cywilnej.

Uruchomiony terminal Starlink jest możliwy do zlokalizowania drogą radiową i widoczny. Można go zamaskować, jak podpowiada Elon Musk, ale wytwarza on ciepło. Dla kamer termowizyjnych nie ma więc znaczenia jego barwa ani przykrycie kocem. Tylko wyłączony może im umknąć.

Problemy energetyczne, a internet Starlink

Kolejnym istotnym problem ukraińskich użytkowników internetu Starlink okazują się przerwy w dostępie do prądu. Aktualnie w rękach rosyjskich jest nie tylko muzealna elektrownia w Czarnobylu, ale także Zaporoska Elektrownia Atomowa.

Jest ona największym kompleksem energetycznym w Europie, którego wyłącznie nie jest tylko przyciśnięciem guzika. Mimo to w rękach Rosjan może oznaczać długotrwałe przerwy w dostępie do prądu i paraliż energetyczny znacznych obszarów Ukrainy. W takiej sytuacji terminale Starlink będą bezużyteczne, a Internet satelitarny niedostępny.

Co zmienia najnowsza aktualizacja oprogramowania terminali Starlink?

Pomysłów na ograniczenie wad terminali Starlink jest kilka, ale według Elona Muska lekiem na całe zło, będzie zmniejszenie zapotrzebowania urządzeń na energię elektryczną. Taką zmianę niesie ze sobą najnowszy soft oprogramowania terminali klienckich. Po jego wgraniu urządzenia mogą być uruchomione przy pomocy bardzo ograniczonych źródeł, takich jak zapalniczka samochodowa.

W ten sposób z internetu Starlink można korzystać w ruchu, montując antenę na dachu pojazdu. Do momentu, kiedy Ukraińcy nie będą doświadczać problemów z dostępnością paliw dla swoich samochodów, jest to jakieś rozwiązanie. Oznacza jednak ograniczenia jakości połączenia i stałego korzystania z sieci.