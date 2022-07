Into the Breach to strategiczna gra turowa, stworzona i wydana przez niezależne studio Subset Games, założone przez dwóch Panów - Justina Ma i Matthew Davisa. Po ponad czterech latach od pierwszego wydania, twórcy dostarczają nam nową zawartość!

Sama gra w pierwszej kolejności została wydana na systemy Windows (27 lutego 2018 roku), by w ciągu kilku miesięcy zostać przeportowana systemy Apple (9 sierpnia) oraz Nintendo Switch (28 sierpnia). W 2020 roku twórcy przenieśli tytuł na systemy Linux (20 kwietnia) oraz na platformę streamingową Google Stadia (1 grudnia). Ponadto 19 czerwca tego roku udostępnili grę (z pomocą Netfliksa) w sklepach Google Play oraz Apple App Store. Co istotne, tytuł ten otrzymał wiele nominacji i nagód na wielu festiwalach i wydarzeniach z branży growej.

Jeżeli chodzi natomiast o sam gameplay, to mamy tutaj bardzo ciekawą wariację na temat szachów, ale zacznijmy od początku. Akcja Into the Breach toczy się w odległej przyszłości, w której ludzkość desperacko walczy o przetrwanie z armią insekto-podobnych stworzeń zwanych Vekami. Do starć z tymi potworami gracz kieruje gigantyczne mechy, kierowane przez specjalnych pilotów. Same maszyny kroczące można wyposażyć w różnoraką broń, pancerze, czy inny sprzęt (aktywny lub pasywny). W grze zastosowano turowy system walki, pozwalający graczowi koordynować działania swojej drużyny w odpowiedzi na ruchy wroga i działania, które służą do przekierowania, bądź zniwelowania ich ataków. Podczas każdej rozgrywki, gracz wybiera swojego bohatera (głównego pilota) oraz trzy mechy, które będą walczyć z Vekami w czterech różnorodnych lokacjach (wyspach), należących do odmiennych frakcji. Podczas każdej potyczki (na polu bitwy nawiązującym do szachownicy) należy unikać zniszczeń budynków i wykonywać zadania główne oraz poboczne, za które dostajemy określone nagrody.

Ocal świat, albo zgiń próbując… I tak w kółko!

Bardzo ciekawą cechą gry jest jej „rogalikowość”. Otóż po każdym sukcesie lub porażce, możemy rozpocząć ratowanie świata od nowa. Jeżeli nasz główny pilot nie zginął na polu bitwy, to po każdej grze może uciec do innej rzeczywistości, gdzie może podjąć kolejne starania w ratowaniu świata. Trzeba pamiętać jednak, że rzeczywistości nie są takie same – otrzymamy trochę inne misje, możemy spotkać innych pilotów (chrononautów), którzy tak jak my, są podróżnikami w czasie oraz otrzymać inny sprzęt, służący do eksterminacji Veków. Również rozwój postaci podlega losowości – każdy chrononauta posiada jedną cechę specjalną i może nabyć dwie umiejętności dodatkowe, które w większym lub mniejszym stopniu mogą pomóc w skuteczniejszej walce z insektami.

Teraz dostajemy nowe misje i zestawy mechów!

W pierwotnej wersji gry mieliśmy do dyspozycji 16 pilotów i 8 zestawów mechów. Wraz z ostatnią aktualizacją studio Subset Games dodało czterech chrononautów oraz aż pięć nowych zestawów maszyn bojowych. Dodatkowo wprowadzili nowe potwory, cele i zadania poboczne, co zdecydowanie urozmaici i tak bardzo przyjemną rozgrywkę.

Osobiście „straciłem” już sporo godzin na tę grę i szczerze polecam w nią zagrać! Jeżeli nie odebraliście jej bezpłatnie w Epic Games Store, to można ją upolować za niewielkie pieniądze w różnych wyprzedażach. Jeżeli natomiast już graliście w ten tytuł, to jakie macie doświadczenia z tym tytułem? Jakie macie wrażenia po nowej aktualizacji?

