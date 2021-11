Netflix Games to nowość, którą gigant dostarczający treści rozrywkowe zdecydował się wprowadzić w życie już kilka miesięcy temu. Z początku jednak była to nowość dostępna wyłącznie dla Polaków, a teraz - wreszcie trafia do (prawie) każdego.

Polacy jako pierwsi grali w gry na Netflix

Choć może się to wydawać dziwne - głównie z tego powodu, że giganci technologiczni przywykli do testowania nowych funkcji w krajach innych, niż Polska, to w przypadku gier na Netflix było zupełnie inaczej.

Pierwsze doniesienia o poszerzeniu oferty Netflix miały miejsce w maju tego roku, natomiast oficjalne ogłoszenie miało miejsce dopiero pod koniec sierpnia. Pierwszym krajem, który miał możliwość grania w tytuły od Netflix była Polska. Dopiero miesiąc później dołączyła do niej Hiszpania oraz Włochy.

W końcu jednak Netflix wdraża gry globalnie - dla każdego kraju. Jest jednak jedno ograniczenie, które pozostaje niezmienne od sierpnia. Gry na Netflix są dostępne tylko na urządzenia systemem Android, choć wdrożenie ich na platformę iOS to “tylko kwestia czasu”. Nie wiemy jednak, czy to miesiąc, czy może jednak rok.

Gry nie będą dostępne na profilach dla dzieci i co ważne - grać możemy w trybie offline.

W co zagramy na Netflix Games?

Wybór póki co jest niewielki. Dla graczy przygotowano 5 tytułów (każdy z nich wchodzi w cenę abonamentu, nie przewidziano dodatkowych opłat):

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoopis

Card Blast

Teeter Up

Najciekawsze są oczywiście pierwsze dwa tytuły - te zresztą, które były dostępne od początku w Polsce.

Jeśli od pojawienia się nowości nie mieliście okazji wypróbować gier na Netflix - koniecznie je sprawdźcie i dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobają!

Źródło: engadget.com