iOS 18 będzie w Polsce ekstremalnie wybrakowany. Apple wskazał powód

Nie możesz się doczekać aktualizacji do iOS 18, bo zachwyciły cię pokazane przez Apple’a funkcje? Producent iPhone’ów nie ma dobrych wieści.

Już w trakcie prezentacji systemu iOS 18 i Apple Intelligence twórcy wylali na głowy polskich użytkowników dwa kubły zimnej wody. Po pierwsze - długo oczekiwane funkcje AI trafią wyłącznie na najnowsze i najdroższe modele iPhone 15 Pro i 15 Pro Max. Po drugie - firma póki co przygotowała nowe rozwiązania wyłącznie w wersji anglojęzycznej.

Na tym nie koniec złych wieści. Nawet jeśli masz iPhone’a 15 Pro i a brak wsparcia dla języka polskiego to dla ciebie nie problem, prawdopodobnie i tak będziesz musiał obejść się smakiem.

iOS 18 w Polsce bez AI i innych kluczowych funkcji. Apple obwinia Unię Europejską

"Z powodu niepewności regulacyjnych związanych z Aktem o rynkach cyfrowych, nie wierzymy, że będziemy w stanie wprowadzić trzy z nowych funkcji - iPhone Mirroring, ulepszenia SharePlay Screen Sharing oraz Apple Intelligence - dla naszych użytkowników z UE w tym roku" - stwierdził Apple w oświadczeniu przytoczonym przez Financial Times.

Akt o rynkach cyfrowych (DMA) to unijne rozporządzenie, które ma na celu zwiększenie konkurencyjności poprzez uniemożliwienie dużym firmom nadużywania swojej pozycji. Przepisy nakładają na technologicznych gigantów liczne obowiązki i ograniczenia, dzięki czemu europejscy użytkownicy z jednej strony zyskują dostęp do rozwiązań nieobecnych w innych krajach (np. alternatywne sklepy z aplikacjami na iPhone’a), a z drugiej często mają zablokowany lub opóźniony dostęp do dunkcji za granicą obecnych.

Z oświadczenia Apple'a wynika, że konieczność zapewnienia zgodności iOS 18 z DMA prawdopodobnie opóźni pojawienie się w Europie nie tylko funkcji sztucznej inteligencji. Firma wymienia także takie rozwiązania jak streamowanie ekranu iPhone’a na komputer Mac czy możliwość przekazania innemu użytkownikowi zdalnej kontroli nad urządzeniem.

Apple zapewnia, że jest "bardzo zmotywowany, aby udostępnić te technologie wszystkim użytkownikom", więc AI i inne funkcje iOS 18 zapewne prędzej czy później do Europy trafią. Póki co zanosi się jednak na to, że nastąpi to raczej później.