iOS 18 już dla każdego chętnego. Ruszyły publiczne testy beta

Nieco ponad miesiąc po prezentacji, systemy iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 i tvOS 18 wchodzą w fazę publicznych testów Beta. Jak pobrać najnowsze wersje i czy warto?

Dotychczas system iOS 18 i reszta dostępne były w ramach programu Developer Beta. Co prawda dołączyć do niego mogą nie tylko deweloperzy, bo nikt tego nie sprawdza, ale takie wczesne wydania skierowane są wyłącznie do osób, którym nie zależy na stabilnej pracy urządzeń.

Teraz przyszła pora na fazę publicznych testów Beta. W systemach wciąż obecne mogą być mniejsze i większe błędy, ale Apple uznał, że jest ich zdecydowanie mniej niż w wydaniach deweloperskich.

iOS 18 w wersji Public Beta - jak zainstalować?

Aby pobrać testową wersję systemu, w pierwszej kolejności należy zarejestrować swoje konto Apple ID w programie Apple Beta Software Program. Można to zrobić na tej stronie.

Po dołączeniu do programu, najnowszą wersję beta iOS 18 można pobrać z panelu uaktualnień na iPhonie. Wystarczy wejść w Ustawienia => Ogólne => Uaktualnienia => Uaktualnienia beta, a następnie wybrać “iOS 18 Public Beta” i przeprowadzić aktualizację.

Oczywiście konieczne jest użycie kompatybilnego iPhone’a. System iOS 18 dostępny jest na smartfony:

iPhone SE (2. i 3. gen.);

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max.

Zainteresowani muszą jednak wiedzieć, że póki co system iOS 18 jest mocno okrojony względem czerwcowej prezentacji. Najbardziej promowane funkcje, wchodzące w skład pakietu Apple Intelligence, nie są jeszcze częścią programu Beta i mają trafić do użytkowników dopiero jesienią. I to tylko w wybranych krajach, bo producent zapowiada, że w Europie sztuczna inteligencja raczej nie zostanie wdrożona w tym roku. Póki co w Polsce nie działa także obsługa długo oczekiwanego standardu RCS.

Trochę nowości jednak jest, bo iOS 18 wnosi m.in. bardziej konfigurowalny ekran główny czy przeprojektowane centrum powiadomień. Szerszą listę nowości iOS 18 znajdziecie tutaj.

Pamiętajcie jednak, że do debiutu finalnej wersji systemu zostały jeszcze jakieś 2 miesiące, więc ten wciąż może być pełen błędów.