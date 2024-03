Co prawda trwało to 17 lat, ale wygląda na to, że już wkrótce użytkownicy iPhone’ów będą mogli poczuć się jak użytkownicy Androida i ułożyć ikony na ekranie głównym po swojemu.

Od 2007 roku jedną z najbardziej absurdalnych cech iPhone’ów pozostaje brak pełnej swobody w rozmieszczaniu ikon. Aplikacje umieszczane są jedna przy drugiej zaczynając od lewego górnego rogu. Użytkownik może zmienić ich kolejność, ale nie może pozostawić między ikonami pustej przerwy.

Dla mnie początkowo nie było to wielkim problemem, ale stało się uciążliwe w momencie, w którym w iPhone’ach pojawiły się wielkie ekrany. Apple dosłownie zmusza użytkownika do budowania pulpitu od miejsca, do którego najtrudniej sięgnąć kciukiem. Dni tego absurdu mogą być już jednak policzone.

iOS 18 pozwoli użytkownikom iPhone’ów rozmieścić ikony po swojemu?

Mark Gurman z Bloomberga donosi w swoim newsletterze, że ekran główny iOS 18 będzie “bardziej konfigurowalny”. Dziennikarz nie precyzuje, o jakich zmianach mowa, ale serwis MacRumors twierdzi, że chodzi m.in. o możliwość pozostawienia pustej przestrzeni między ikonami. Czyli o funkcję, którą Android ma od swojej pierwszej wersji.

iOS 18 pozwoli zostawić przerwę między ikonami? fot. MacRumors

Jeśli przecieki się potwierdzą, będzie to największa zmiana na pulpicie iPhone’a od 2020 roku, gdy system iOS 14 wniósł możliwość umieszczania na ekranie głównym widżetów. To skądinąd także funkcja znana użytkownikom Androida od samego początku.

Oczekuje się, że iOS 18 zostanie zaprezentowany w czerwcu, a finalna wersja trafi do użytkowników we wrześniu.