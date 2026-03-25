iOS 26.4 już jest. Główna nowość ominęła Polskę

Apple wypuścił najnowszą odsłonę swoich systemów operacyjnych, w tym iOS 26.4. Co nowego?

Najbardziej promowaną przez Apple’a nowością w iOS 26.4 jest funkcja Playlist Playground, która wykorzystuje AI do generowania playlist w Apple Music na podstawie słownych opisów. Wystarczy określić gatunek, nastrój czy przeznaczenie playlisty (np. "szybkie utwory elektroniczne do biegania"), a sztuczna inteligencja dobierze 25 kawałków.

Niestety Playlist Playground póki co nie jest dostępne w Polsce. W przeciwieństwie do innych funkcji Apple Intelligence, nie pomaga nawet zmiana języka interfejsu na angielski, bo Apple z jakiegoś powodu wprowadził nowe rozwiązanie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

iOS 26.4 - lista nowych funkcji w Polsce

Jeśli chodzi o funkcje dostępne w Polsce, twórcy wspominają w pierwszej kolejności o kalendarzu koncertów w Apple Music. Apka faktycznie wyświetla sporo wydarzeń z naszego kraju, to ich baza zdaje się być ograniczona do największych miast. Mimo że w moim mieście regularnie odbywają się koncerty, w Apple Music widzę jedynie imprezy odbywające się minimum 100 km od mojego miejsca zamieszkania.

Poniżej pełna lista nowości.

Apple Music

Funkcja Koncerty pomaga odkrywać w pobliżu koncerty wykonawców z Twojej biblioteki oraz rekomenduje nowych wykonawców na podstawie tego, czego słuchasz.

Dostępna w centrum sterowania funkcja rozpoznawania muzyki w trybie offline identyfikuje utwory bez konieczności łączenia z Internetem i automatycznie dostarcza wyniki po powrocie w tryb online.

Widżet Tło muzyczne wyświetla na ekranie głównym specjalnie wyselekcjonowane playlisty, na przykład Sen, Spokój, Produktywność i Dobrostan.

Pełnoekranowe tła sprawiają, że strony albumów i playlist wyglądają bardziej wciągająco.

Dostępność

Opcja Ograniczaj jaskrawe efekty minimalizuje jasne miganie elementów na ekranie, na przykład przycisków, po stuknięciu w nie.

Ikona napisów daje dostęp do ustawień napisów dialogowych i dla niesłyszących podczas oglądania multimediów, co ułatwia ich znajdowanie, dostosowywanie i testowanie.

Używając opcji Redukuj ruch, użytkownicy wrażliwi na ruch na ekranie mogą bardziej niezawodnie ograniczać animacje Liquid Glass.

Pozostałe udoskonalenia

Obsługa słuchawek AirPods Max 2.

Klawiatura emoji zawiera 8 nowych emoji, w tym orkę, puzon, osuwisko, osobę tańczącą balet i wykrzywioną twarz.

Aplikacja Freeform, która jest teraz częścią Apple Creator Studio, oferuje zaawansowane narzędzia do tworzenia i edytowania obrazków oraz bibliotekę treści premium.

Nowe funkcje pozwalają oznaczać przypomnienia jako pilne, używając paska szybkich narzędzi lub gestu dotknięcia i przytrzymania, oraz filtrować je na listach inteligentnych.

Funkcja Udostępnianie zakupów pozwala pełnoletnim członkom grupy rodzinnej korzystać z własnych metod płatności podczas zakupów — bez konieczności angażowania organizatora rodziny.

Klawiatura działa teraz dokładniej podczas szybkiego pisania.

Wcześniej oczekiwano, że wraz z systemem iOS 26.4 wydana zostanie nowa wersja Siri. Apple miał jednak napotkać na problemy z integracją swojego kodu z dużymi modelami językowymi Gemini, więc odświeżony asystent głosowy może ujrzeć światło dzienne dopiero podczas premiery iOS 27. Jego prezentację zaplanowano na 8 czerwca.