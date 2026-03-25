Laptopy

Chuwi przyznaje się do błędu. Odda pieniądze za laptopy

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Chuwi przyznaje się do błędu z podmienionymi procesorami w laptopach. Klienci mogą liczyć na zwrot pieniędzy, ale tylko pod określonymi warunkami i w wyznaczonym terminie.

Wpadka Chuwi ze zmienionymi procesorami w laptopach odbiła się szerokim echem w branżowych mediach i wywołała spore poruszenie wśród użytkowników. Okazało się, że zamiast zapowiadanego, mocniejszego układu AMD Ryzen 5 7430U producent w części urządzeń stosował słabszy AMD Ryzen 5 5500U.

Dla mniej zaawansowanych klientów podmiana była wyjątkowo trudna do wychwycenia – pozornie wszystko wyglądało w porządku, jednak różnice kryły się w specyfikacji procesora.

Chuwi przyznaje się do błędu 

Firma Chuwi opublikowała oświadczenie i przyznaje wprost: doszło do błędu produkcyjnego. Jak czytamy w komunikacie, “ograniczona liczba” modeli CoreBook X oraz CoreBook Plus została wyposażona w niewłaściwe procesory. Nie potwierdzono podmiany procesora w komputerku UBOX 7430U, jak sugerował dystrybutor z Hongkong.

Producent podkreśla, że problem nie był zamierzony, a wynikał z pomyłki na etapie składania urządzeń. Jednocześnie zapewnia, że sytuacja jest traktowana poważnie i ma zostać rozwiązana możliwie szybko.

Oświadczenie Chuwi

Zwroty laptopów Chuwi 

Osoby, które otrzymały sprzęt niezgodny ze specyfikacją, mogą ubiegać się o pełny zwrot pieniędzy. Procedurę można rozpocząć przez kanał zakupu lub kontaktując się bezpośrednio z pomocą techniczną producenta. 

Jest jednak pewien warunek – urządzenie powinno być w oryginalnym stanie, razem ze wszystkimi akcesoriami. Producent wyznaczył też konkretny termin: możliwość zwrotu obowiązuje do 31 maja 2026 r. 

Co z innymi laptopami?

Warto również wspomnieć, że niedawno ujawniono podobny problem w bliźniaczym modelu Ninkear A15 Pro. W tym przypadku producent nie odniósł się jednak do kwestii zmiany procesora. Co istotne, urządzenie to było dostępne głównie na chińskich platformach sprzedażowych.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login