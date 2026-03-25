Chuwi przyznaje się do błędu. Odda pieniądze za laptopy

Chuwi przyznaje się do błędu z podmienionymi procesorami w laptopach. Klienci mogą liczyć na zwrot pieniędzy, ale tylko pod określonymi warunkami i w wyznaczonym terminie.

Wpadka Chuwi ze zmienionymi procesorami w laptopach odbiła się szerokim echem w branżowych mediach i wywołała spore poruszenie wśród użytkowników. Okazało się, że zamiast zapowiadanego, mocniejszego układu AMD Ryzen 5 7430U producent w części urządzeń stosował słabszy AMD Ryzen 5 5500U.

Dla mniej zaawansowanych klientów podmiana była wyjątkowo trudna do wychwycenia – pozornie wszystko wyglądało w porządku, jednak różnice kryły się w specyfikacji procesora.

Chuwi przyznaje się do błędu

Firma Chuwi opublikowała oświadczenie i przyznaje wprost: doszło do błędu produkcyjnego. Jak czytamy w komunikacie, “ograniczona liczba” modeli CoreBook X oraz CoreBook Plus została wyposażona w niewłaściwe procesory. Nie potwierdzono podmiany procesora w komputerku UBOX 7430U, jak sugerował dystrybutor z Hongkong.

Producent podkreśla, że problem nie był zamierzony, a wynikał z pomyłki na etapie składania urządzeń. Jednocześnie zapewnia, że sytuacja jest traktowana poważnie i ma zostać rozwiązana możliwie szybko.

Zwroty laptopów Chuwi

Osoby, które otrzymały sprzęt niezgodny ze specyfikacją, mogą ubiegać się o pełny zwrot pieniędzy. Procedurę można rozpocząć przez kanał zakupu lub kontaktując się bezpośrednio z pomocą techniczną producenta.

Jest jednak pewien warunek – urządzenie powinno być w oryginalnym stanie, razem ze wszystkimi akcesoriami. Producent wyznaczył też konkretny termin: możliwość zwrotu obowiązuje do 31 maja 2026 r.

Co z innymi laptopami?

Warto również wspomnieć, że niedawno ujawniono podobny problem w bliźniaczym modelu Ninkear A15 Pro. W tym przypadku producent nie odniósł się jednak do kwestii zmiany procesora. Co istotne, urządzenie to było dostępne głównie na chińskich platformach sprzedażowych.